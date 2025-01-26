Abant Gölü Kış Manzarasıyla Büyüledi

KAR YAĞIŞI SONRASINDA KAR MANZARALARI KEYFİ

Bolu’nun gözde doğal güzelliklerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı, etkili olan kar yağışının ardından ziyaretçilerine muhteşem bir manzara sundu. Hafta sonu boyunca devam eden kar yağışı, kar kalınlığını yer yer 10 santimetreye kadar ulaştırdı ve bu durum bölgeye gelen tatilcilerin keyifli anlar yaşamasını sağladı.

TATİLCİLER KEYİFLERİYLE DOLUP TAŞTI

Abant’a gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaparak karın tadını çıkarırken, aynı zamanda bol bol fotoğraf çekildi. Eşsiz manzaranın tadını çıkaran tatilciler, kar topu savaşı yapmayı da unutmuyor. Düzce’den Abant Gölü’ne kar manzarasını görmek için gelen Seyit Abdullah Sert, “Düzce’den kar manzarasını görmek için Abant’a geldik. Düzce’de hiç kar yoktu. Şimdi buraya geldik. Manzara çok güzel” sözleriyle mutluluğunu ifade etti.