Abb Fomget Şampiyonluğu Kazandı

KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ’NİN ŞAMPİYONU ABB FOMGET

Kadın Futbol Süper Ligi’nin 26. ve son haftasında ABB FOMGET, evinde karşılaştığı Galatasaray’ı 4-2 mağlup ederek 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlıyor. ABB FOMGET’in gollerini sırasıyla Abideen Suliat (33), Oriana Altuve (37), Abi Kim (40) ve Milica Mijatovic (56) kaydediyor. Galatasaray ise maçta 43. dakikada Ina Kristoffersen ve 52. dakikada Oluwatosin Blessing Demehin ile iki gol atarak karşılaşmayı tamamlıyor.

FENERBAHÇE LİGİ İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI

Bu arada, ABB FOMGET’in ligdeki rakibi Fenerbahçe Petrol Ofisi, ALG Spor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, son haftaya FOMGET ile aynı puanda girdi fakat 2 puan geride kalarak Kadın Futbol Süper Ligi’ni 68 puanla ikinci sırada tamamlıyor.