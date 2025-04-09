Abd, 75 Ülkeye 90 Günlük Vergi Mola

TRUMP’IN GÜMRÜK TARİFELERİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yönelik gümrük tarifelerini yüzde 125’e çıkarırken, ABD ile iletişim kuran ve misilleme yapmayan 75’ten fazla ülke için ek vergilerin 90 gün süreyle askıya alındığını açıkladı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda bu ülkelere geçici olarak sadece yüzde 10 tarife uygulanacağını ifade etti.

ÜLKELERLE MASAYA OTURANLARA DÜŞÜK VERGİ

Trump, “Bu ülkeler bizimle masaya oturdu, misilleme yapmadı. Bu nedenle onlara 90 gün süreyle düşük vergi uyguluyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı. Çin’e yönelik ifadelerinde ise Trump, “Bir noktada Çin, ABD ve diğer ülkeleri dolandırdığı dönemin artık sürdürülemez olduğunu anlayacak” dedi.

MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

Trump, söz konusu ülkelerle müzakerelerin devam ettiğini belirtirken, bu kararın hemen yürürlüğe girdiğinin altını çizdi.