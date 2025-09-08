ABD Adalet Bakanlığı, İsimleri Gizli Tutmak İstedi

ADALAT BAKANLIĞI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

NBC News’ün mahkeme belgelerine dayandırdığı habere göre, Adalet Bakanlığı, Epstein’ın 2008’deki savcı-sanık uzlaşması kapsamında Florida’daki federal savcılardan yargılanmayacaklarına dair güvence aldığı iki kişinin “suçlanmamış üçüncü taraflar” olduğunu savunuyor. Bakanlık, Manhattan’daki davaya bakan federal yargıç Richard Berman’a gönderdiği dilekçede, Epstein ile bağlantılı bu kişilerin kimliklerinin kamuya açıklanmasına karşı çıktı. Bunun yanı sıra, mahkeme kayıtlarında Epstein’ın 30 Kasım ve 3 Aralık 2018’de 100 bin dolar ile 250 bin dolar arasında havale yaptığı belirtilen bu kişilerin, iddianamede adı geçen çalışanlardan biri olduğu iddia edildi. Epstein’ın bu ödemeleri, “tanıkları etkileme girişimi” olarak kendisine karşı ifade verebilecek kişileri engellemeyi amaçlamış olabileceği öne sürüldü.

EVAZINDA KÜÇÜK YAŞTAKİ KIZLARA İSTİSMAR SUÇU

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki birçok kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanıyordu. Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019’da ölü bulunmuştu. Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, eski ABD Başkanı Donald Trump, Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, ilüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almakta.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı, son günlerde kamuoyunda “Epstein dosyaları” olarak bilinen belgelere yönelik bir inceleme yürütüyor. Bu inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan “müşteri listesi”nin tutulduğuna dair bir kanıta ulaşılamadığı belirtiliyor. Ayrıca, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle Epstein’ın örtbas amacıyla öldürüldüğü iddia ediliyor. Ancak, Epstein’ın aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı ifade ediliyor. ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Epstein’ın “İsrail için çalıştığını” ve Washington’da herkesin bu durumu bildiğini ancak açıkça söylenemediğini iddia etti.

GHISLAINE MAXWELL İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Epstein’ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in, Epstein’in 50’nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmalarını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump’a ait olduğunu iddia etti. Adalet Bakanlığı, Epstein’ın suçlarında rolü olan veya hukuki sorumluluğu bulunan tek kişi olan Maxwell ile üst düzey bir federal savcı arasında yapılan görüşmenin ses kaydını ve tutanaklarını paylaştı. Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile yapılan görüşme kayıtlarında Maxwell, Epstein’in bir “müşteri listesi” olmadığını ileri sürdü.