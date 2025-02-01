ABD Askerleri Suriye’den Çekilecek Mi?

BASIN BRİFİNGİ AÇIKLAMALARI

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Suriye’deki ABD askerlerinin geleceğini değerlendiren bir soruyu yanıtladı. Leavitt, “ABD kısa süre içinde Suriye’den askerlerini çekmeyi düşünüyor mu?” şeklindeki soruya, “Bu soru dün Başkan’a soruldu ve o da yanıt verdi. Kendisi, Birleşik Devletler ordusunun başkomutanı olarak, denizaşırı ülkelere asker sevkiyatını her an gözden geçirme hakkını saklı tutmaktadır.” açıklamasını yaptı.

TRUMP’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Trump, konuya ilişkin dünkü açıklamasında, Suriye’den asker çekme ile ilgili bir değerlendirme yapmadan, “Suriye konusunda bir karar vereceğiz. Suriye kendi derdinde. Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok.” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalar, Suriye’deki durumun karmaşık olduğunu ve ABD’nin bu duruma müdahale etmesi gerekip gerekmediği konusunda daha fazla düşünmesi gerektiğini ortaya koyuyor.