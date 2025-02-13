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ABD Basınına Trump’tan Google Göndermesi

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PUBLIC EXPENDITURE CUTS DISCUSSION CONTINUES

ABD Başkanı Donald Trump’ın kamu harcamalarını azaltmaya yönelik girişimleri tartışılmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra, Trump yönetimi ABD basınına yönelik eleştirilerde bulundu. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, ABD merkezli New York Times gazetesinin federal hükümet harcamalarında usulsüzlük yapıldığına dair kanıt bulunmadığına yönelik yanlış haberler yaptığı ifade edildi. “Anlaşılan Times ve onun gibi düşünen diğer yayın organlarının Google adlı yeni araştırma aracına erişimleri yok” denildi.

GAO RAPORUNA ATIF YAPILDI

Açıklamada, ABD Hesap Verebilirlik Ofisi’nin (GAO) geçen yıl Nisan ayında yayımladığı bir rapora da atıfta bulunuldu. Raporda yer alan “Federal hükümetin hiçbir kurumu usulsüzlüklere karşı bağışık değildir. Federal hükümetin usulsüzlük nedeniyle yılda 233 milyar ila 521 milyar dolar arasında kaynak kaybedebileceği tahmin edilmektedir” ifadeleri aktarıldı. Bu durum, federal harcamaların denetimi konusunun önemini ortaya koyuyor.

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