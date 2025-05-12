ABD Başkanı Trump, Perşembe Türkiye’ye gelebilir

BARİŞ DİPLOMASİSİ ÖRNEK GÖSTERİYOR

Türkiye’nin barış diplomasisi, uluslararası planda örnek alınacak nitelikte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği adımlar neticesinde Rusya-Ukrayna savaşının sonuna yaklaşılmakta. Rusya ve Ukrayna arasında perşembe günü İstanbul’da önemli bir toplantı yapılacak. Dünyanın dikkatini çeken bu görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın gündeminde de yer buluyor.

TOPLANTIDAN BEKLENTİLER YÜKSEK

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis’te konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İstanbul’da gerçekleşecek toplantıya dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Trump, “(15 Mayıs) Perşembe günü yapılacak toplantı oldukça önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi için büyük ısrar gösterdim. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğine inanıyorum” dedi.

İSTANBUL’A GİDEBİLİRİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu görüşmelerde iyi bir ev sahibi olacağını ifade eden Trump, “Her iki ülkenin liderinin de İstanbul’da olmasını bekliyorum. Ben de o tarihte nerede olacağımı bilmiyorum fakat Orta Doğu’da olacağım. Fakat faydalı olacağına inanırsam İstanbul’a uçabilirim” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN İLE SURİYE ÜZERİNE ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Trump, ayrıca Suriye meselesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı çalışmalar yürüttüklerini ve yaptırımlar konusunda alınacak kararların gündemde olduğunu belirtti. ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarını hafifletmeyi değerlendirebileceğini ifade etti.

TÜRKİYE’NİN ARABULUCULUK ROLÜ ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalarda önemli bir arabuluculuk rolü üstlenerek sürekli iletişimde kalmayı başardı ve diplomatik çabalarını sıkı bir şekilde sürdürdü. Türkiye, 10 Mart 2022 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen 2. Antalya Diplomasi Forumu sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile o dönemdeki Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’yı bir araya getirerek önemli bir adım attı. Aynı yıl, Türkiye’nin yoğun diplomasi çabaları sonucunda her iki ülkenin heyetleri İstanbul’da toplandı ve 22 Temmuz 2022 tarihinde “Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması” imzalandı.

MİT KOORDİNASYONUNDA GÖREV ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos 2022’de Lviv’i ziyaret ederek savaşın patlak vermesinden sonra her iki ülkeye de ziyaret gerçekleştiren tek NATO ülkesi lideri oldu. Ayrıca Türkiye, 22 Eylül 2022’de gerçekleştirilen esir takasında arabuluculuk yaparak önemli bir görev üstlendi. Bu konuda geleneksel ara buluculuk çabalarını sürdüren Türkiye, Ağustos 2024’te de ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus’taki cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren önemli bir takas operasyonunu gerçekleştirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonundaki bu esir takası, son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleştirilen en kapsamlı rehine değişimlerinden biri olarak kayıtlara geçti.