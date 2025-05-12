“ABD Başkanı Trump, Zelensky’i Uyardı”

RUSYA-UKRAYNA ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ HAZIRLIKLARI

Rusya ile Ukrayna arasındaki 2022 yılında başlayan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan çatışmalarda ateşkes durumu kritik bir aşamaya geldi. Dün Moskova’da gerçekleşen basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya üçüncü kez ateşkes ilan ettiklerini belirtti. Ayrıca, 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlamasını önerdi.

PUTİN VE TRUMP’TAN ÇİFTE AÇIKLAMA

Putin’in bu önerisi sonrasında ABD Başkanı Donald Trump’tan da dikkat çekici bir yanıt geldi. Trump, Putin’in aslında ateşkes istemediği, aksine savaşın sona erme ihtimali üzerine Türkiye’de müzakere etmek istediğini ifade etti. Trump, “Ukrayna bunu derhal kabul etmeli” diyerek kritik bir çağrıda bulundu. Trump, “Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması istemiyor; bunun yerine Perşembe günü Türkiye’de bir araya gelerek bu kan banyosuna dönüşen savaşı bitirme ihtimalini müzakere etmek istiyor” diyerek Ukrayna’nın derhal bu öneriyi kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

GÜNCEL DURUM VE GELECEK OLASILIKLARI

Trump, “En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını öğrenmiş olurlar. Eğer mümkün değilse, Avrupa liderleri ve ABD durumun ne noktada olduğunu anlayıp buna göre ilerleyebilir” şeklinde konuştu. Ayrıca, Putin’in İkinci Dünya Savaşı zaferiyle meşgul olması nedeniyle Ukrayna’nın onunla bir anlaşma yapacağına dair şüphelerinin oluştuğunu dile getirdi. Trump, görüşmenin bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.