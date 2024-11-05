ABD Başkanlık Seçimleri Küresel Olarak İzleniyor!

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

ABD’nin başkanlık seçimleri, dünya genelinde dikkatle izlenen konular arasında kalmaya devam ediyor. Son anketlere bakıldığında, Demokrat Parti adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın oy oranlarının yüzde 48,5 seviyelerinde olduğu görülüyor. Ülke genelindeki anket sonuçları, Harris ve Trump’ın birbirine çok yakın bir şekilde yarıştığını gösteriyor. Trump, yeniden başkan olması durumunda yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimleri yapılmasını ve fosil yakıt üretiminin artırılmasını hedefliyor. Harris ise orta sınıf Amerikalılar için maliyetlerin ve vergilerin düşürülmesine yönelik politikalar izlemeyi planlıyor.

SEÇİM GÜNÜ SANDIKLARIN AÇILMA VE KAPANMA SAATLERİ

Her eyalette sandıkların açılış ve kapanış saatleri farklılık gösterirken, saat farkları da göz önüne alınarak, ülke genelinde ilk sandıklar 5 Kasım akşamı doğu saati ile 18.00’de (TSİ 6 Kasım 02.00) kapanmaya başlayacak. Tüm sandıkların kapanması ise 6 Kasım sabah saatlerine denk gelecek. Resmi olmayan seçim sonuçları, seçim gecesi en geç ertesi günün erken saatlerinde açıklanabilir. Resmi sonuçlarsa, eyaletlerin oy sayım işlemlerini tamamlamasının ardından ilan edilecektir.

KRİTİK HAFTA: AMERİKAN SEÇİMLERİ VE FED FAİZ KARARI

Bu hafta dünya genelinde en çok konuşulan konuların başında Amerikan seçimleri ve FED’in faiz kararları yer alıyor. ABD’de geçtiğimiz hafta açıklanan istihdam verileri sonrasında, FED’in faiz indirimi beklentilerine yönelik piyasa tahminleri korunuyor. FED’in bu hafta politika faizini 25 baz puan indirerek 4,50-4,75 aralığına çekmesi ve aralık ayında da 25 baz puanlık bir indirim daha yapması olabiliyor. FED’in alacağı kararı perşembe günü açıklanacak, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının ardından detaylar netleşecek.