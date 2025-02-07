ABD Borsaları Yatay Seyirle Başladı

İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENTİLERİN ALTINDA

ABD’de ocak ayına ait istihdam verileri, piyasa tahminlerinin altında kaldı. Tarım dışı istihdam sadece 143 bin kişi artış gösterdi. İşsizlik oranı ise %4,1’den %4’e düştü. Önceki aylara ait istihdam rakamlarında ise yukarı yönlü revizyon yapıldı. Bu verilerin ardından, ABD borsaları haftanın son işlem gününe yatay bir seyir ile başladı.

BORSA GÖSTERGELERİ YÜKSELDİ

New York Borsası açılışında Dow Jones endeksi %0,06 artışla 44.772,92 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %0,08 artışla 6.088,25 puana, Nasdaq endeksi ise %0,04 artış ile 19.800,08 puana ulaştı. Analistler, istihdam artışındaki yavaşlamanın California’daki yangınlar ve sert kış koşullarından kaynaklanabileceğini ifade ediyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ ARTTI

Para piyasalarında, Fed’in faiz indirimine haziran ayında gidebileceği yönündeki beklentiler artış gösterdi. Verisel gelişmeler sonrası ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %4,49 seviyesine yükselirken, dolar endeksi %0,02 artışla 107,6 seviyesinde işlem gördü. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, iş gücü piyasasının soğuduğunu ama yine de güçlü kaldığını vurguladı. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise faiz oranlarının uzun bir süre sabit tutulması gerektiği mesajını verdi.

KURUMSAL GELİŞMELERDE DÜŞÜŞ

Kurumsal tarafta, Amazon’un beklentileri aşan dördüncü çeyrek finansal sonuçlarına rağmen, 2024 yılına dair gelir tahminlerinin yatırımcıları tatmin etmemesi sonucu şirketin hisseleri %2’nin üzerinde değer kaybetti.