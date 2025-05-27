Abd, Covid-19 Aşılarına Yeni Önlemler Aldı

ABD’DE COVID-19 AŞI ÖNLEMLERİNİN ARTIRILMASI

ABD, Covid-19 aşısına yönelik önlemlerini artırma kararı aldı. Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy, X hesabından yaptığı bir açıklamada, ülke genelinde daha önce tartışma konusu olan Covid-19 aşıları hakkında yeni gelişmeleri duyurdu.

ÖNERİLEN AŞILAR ARASINDAN ÇIKARILDI

Kennedy, sağlıklı çocuklar ve hamile kadınlar için Covid-19 aşısının “önerilen aşılar” arasında yer almayacağını bildirdi. “Bugün itibariyle Kovid aşısı, sağlıklı çocuklar ve sağlıklı hamile kadınlar için CDC (ABD Hastalık Kontrol Merkezleri) tarafından önerilen aşı programından çıkarılmıştır,” diyen Kennedy, önceki yıllarda Biden yönetiminin sağlıklı çocuklara yönelik aşı çağrısında bulunduğunu belirtti.

KAMUOYUNDAKİ TARTIŞMALAR

ABD Başkanı Donald Trump ile Sağlık Bakanı Kennedy, seçim sürecinde Covid-19 aşısının kullanımı hakkında kamuoyunda çeşitli tartışmalara neden olan açıklamalarda bulundu. Bu tartışmalar, aşının etkinliği ve güvenilirliği konusunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına yol açtı.