abd’de katil aranıyor: aktivist vuruldu, fbi fotoğraf paylaştı

ABD’DE KATLEDİLEN MUHAFAZAKAR AKTİVİSTİN OLAYI

ABD’deki muhafazakar aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde katılım sağladığı bir etkinlik esnasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Yetkililer, bu olayı “hedef alınmış bir suikast” olarak değerlendirdi. Saldırganın ise hala yakalanamadığı belirtiliyor.

SİLAH BULUNDU

Kirk’ün öldüğü saldırıda kullanılan silahın ele geçirildiği duyuruldu. FBI’ın Salt Lake City ofisinden özel ajan Robert Bohls, düzenlediği basın toplantısında, “Yüksek güçlü, mekanik sürgülü bir tüfek, saldırganın kaçtığı ormanlık alanda bulundu” şeklinde bilgi verdi. Bohls, bu silahın laboratuvar incelemesine alınacağını ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini vurguladı.

FBI FOTOĞRAFLARI AÇIKLADI

Şüphelinin üniversite çağında bir genç olduğunun öngörüldüğünü aktaran Bohls, FBI’nın elinde saldırgana ait fotoğraflar bulunduğunu da söyledi. FBI Salt Lake City, saldırıyla bağlantılı olarak kimliğinin belirlenmesi için halktan yardım talep etti.

TEK KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ

Utah Kamu Güvenliği Departmanı ve FBI tarafından yürütülen soruşturmaya göre, saldırgan etkinlik sırasında kampüs çatısından ateş açtı. Kirk, “silahlı saldırılar” hakkında gelen bir soruya yanıt verirken tek kurşunla vuruldu. Özel araçla hastaneye kaldırılan Kirk, burada yaşamını yitirdi. Utah Valisi Spencer Cox, Kirk’ün öldürülmesini “siyasi suikast” olarak nitelendirdi. Olayın planlı ve tek kişilik bir saldırı olduğuna inanılıyor. Daha önce gözaltına alınan iki şüpheli ise sorgulamanın ardından serbest bırakıldı.

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’ten yayımladığı video mesajında Kirk’ün ölümünü “Amerika için kara bir gün” olarak nitelendirdi. Trump, “Charlie milyonlara ilham verdi ve bu gece hepimiz şok ve dehşet içindeyiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, siyasi şiddetten “radikal solun kullandığı nefret dili”ni sorumlu tuttu.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN AÇIKLAMALAR

Olayı canlı izleyenlerden Skyler Baird, CNN’e verdiği demeçte, “Sadece birkaç metre ötesindeydim, silah sesi geldiğini hemen anladım. Onun kurtulamayacağını hissettim” dedi. Ayrıca Baird, güvenliğin bıçaklı ya da yakın saldırılara karşı yeterli olduğunu, ancak alanın genel olarak “açık ve korumasız” bir ortamda olduğunu belirtti.

PROFESYONELCE PLANLANMIŞ BİR SALDIRI GÖRÜŞLERİ

CNN güvenlik analisti John Miller, saldırının “amatör işi olmadığını” ifade etti. Miller, “Tek atış, tek hedef. Bu, atıcının deneyimli ve planlı olduğunu gösteriyor. Sessizce girip görevini yerine getirip delil bırakmadan çıkmaya çalışmış” şeklinde değerlendirdi. Miller’a göre, saldırganın profesyonelliği soruşturmayı zorlaştırsa da, bu durum kimliğine ulaşılmasını kolaylaştırabilir.

KİRK’E ÖZGÜRLÜK MADALYASI VERİLECEK

Trump, Charlie Kirk’e gıyaben Özgürlük Madalyası verileceğini duyurdu. Trump, “Törenin tarihi daha sonra açıklanacak ancak çok kalabalık bir tören olacağı kesin.” ifadelerini kullandı.