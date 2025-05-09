ABD’de Kavga, Ünlü Emlakçı Öldü!

SKANDAL OLAYIN YERİ DALLAS

5 Nisan 2025 tarihinde gece yarısı saat 02.30 civarında, ünlü emlakçı Ashlee Long, bir arkadaşı ile birlikte iş görüşmesinden çıkmıştı. Yolda ilerlerken, Kendrick Finc adlı bir şahıs aniden “Mercedes aracıma dokundun” diyerek Long’a saldırdı. Kısa süre içinde başlayan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü ve bu esnada Ashlee Long’un arkadaşı William Kistler çantasındaki silaha yöneldi. Bunun üzerine Kendrick Finc, belindeki tabancayı çıkarttı ve art arda 3 el ateş etti. Açılan ateş sonucu yaralanan Long, hastaneye kaldırılarak müdahale edildi ancak hayatını kaybetti.

TEHDİTTE BULUNDU

Skandal gelişmenin ardından birkaç saat geçmeden, Finch, polisi arayarak kendisini “tetikçi” olarak tanıttı. Daha önce sabıkası olan Finch’in uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi. Finch’in avukatı, Kistler’i suçlayarak, Long’un ölümüne neden olan durumun arkadaşı Kistler’in eylemleri olduğunu ileri sürdü. Finch’in avukatı, müvekkilinin sadece kendini savunmak adına hareket ettiğini iddia etti.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Long’un ailesi ise kızlarının kötü bir zamanda ve haksız yere bu olaya maruz kaldığını ifade ederek, medyayla kıyasıya bir iletişim kurmaktan kaçındı. Long’un annesi Michelle Long, yaptığı bir açıklamada, “Hala kafam karışık. Her gün sersem gibi hissediyorum” şeklinde duygularını dile getirdi.