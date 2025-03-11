ABD’de Küçük Uçak Huzurevine Düştü

UÇAK KAZASI HAKKINDA BİLGİLER

ABD’de meydana gelen uçak kazasında, Manheim Kasabası İtfaiye Şefi Scott Little düzenlediği basın toplantısında, kasabadaki bir huzurevinin otoparkına düşen uçaktan yaralı olarak kurtulan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve bölgedeki 10’dan fazla aracın zarar gördüğünü açıkladı.

KAZA ANINI AÇIKLADI

Little, tek motorlu Beechcraft Bonanza tipi küçük uçağın kalkışından kısa bir süre sonra düştüğünü, yaralı kurtulanlardan 3’ünün yanık tedavisi gördüğünü ve hafif yaralanan 2 kişinin taburcu edildiğini belirtti. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, uçaktan çıkan alevlerin metrelerce yükseldiği ve otoparktaki araçların bir kısmına da sıçradığı gözlemlendi.

SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLADI

ABD Federal Havacılık İdaresi, ocak ayından bu yana yaşanan birçok uçak kazasının ardından bu kazayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu. Ayrıca, Pensilvanya’nın Philadelphia şehrinde 31 Ocak’ta bir tıbbi tahliye jetsinin düştüğü ve bu kazada 6 yolcu ile alandaki 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.