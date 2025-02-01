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ABD’de Özel Jet Yerleşim Yerine Düştü

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DÜŞEN JETİN DETAYLARI

ABD’nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinin kuzeydoğusunda, içinde iki kişinin bulunduğu bir Learjet 55 modeli özel jet, kalkıştan kısa bir süre sonra Roosevelt Alışveriş Merkezi çevresine düştü. Uçağın, Missouri eyaletindeki Springfield-Branson Ulusal Havaalanı’na ulaşmaya çalıştığı bildirildi. Kaza sonrası çevredeki bazı konutlarda yangın meydana gelirken, ilk bilgilere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi.

FEDERAL HAVACILIK İDARESİ’NİN AÇIKLAMASI

Federal Havacılık İdaresi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Learjet 55, 31 Ocak Cuma günü yerel saatle akşam 6.30 civarında, Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı’ndan ayrıldıktan sonra düştü. Uçakta iki kişi vardı. Uçak, Missouri’deki Springfield-Branson Ulusal Havaalanı’na gidiyordu.” şeklinde ifadeler kullandı.

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