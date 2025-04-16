Abd’de Takı Hırsızlığı 10 Milyon Dolar

MAĞAZADA HIRSIZLIK OLMA OLASILIĞI

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde, duvarı delinerek girilen bir mücevher mağazasından en az 10 milyon dolarlık takı çalındığı belirtildi. 13 Nisan’da gerçekleşen olayda, Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) yetkilileri, hırsızlığın boyutunu doğruladı.

DUVARI DELEREK GİRDİLER

Güvenlik kamera kayıtlarından elde edilen görüntülere göre, şüphelilerin yan taraftaki dükkanın beton duvarını delerek içeri girdiği görülüyor. Mağazadan çalınan değerli takılar arasında değeri 10 milyon doları aşan saatler ve altın kolyeler yer alıyor. Hırsızlar, açtıkları delikten kaçarak kayıplara karıştı.

ALARM SİSTEMİ DEVRE DIŞI KALDI

Mağaza sahipleri, alarmın çalmaması nedeniyle hırsızlığı ilk gün fark edemedi. İlk zararın, 20 milyon dolara yakın olduğu tespit edildi.

DELİL TOPLAMA ÇALIŞMALARI

Polis, olay yerinde parmak izleri ve DNA kalıntılarına yönelik inceleme başlattı. Bu delil toplama çalışmaları, hırsızların yakalanabilmesi için büyük önem taşıyor.