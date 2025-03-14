ABD’de Yumurta Krizi Derinleşiyor

KUŞ GRİBİ NEDENİYLE YUMURTA KRİZİ BÜYÜYOR

ABD’de kuş gribinin etkisiyle yumurta krizi giderek derinleşiyor. Yumurtanın az üretildiği bu dönemde, fiyatları artınca değerleniyor. Ülkede yükselen yumurta fiyatlarıyla mücadele etmek amacıyla Türkiye, Danimarka ve bazı Avrupa ülkelerinde yumurta ihracatı yapılması için talepler iletildi.

GÜMRÜK VERGİSİ İLE YUMURTA TALEBİ AYNI DÖNEMDE GELDİ

ABD Tarım Bakanlığı’nın bu talepleri, Başkan Donald Trump’ın Avrupa ve başka ülkeleri hedef alan yeni gümrük vergisi tehditleriyle eş zamanlı gerçekleşti. Trump ayrıca, Danimarka’nın özerk bölgesi olan Grönland’ı ABD’ye devretmemesi durumunda Danimarka’ya ekonomik yaptırımlar uygulama tehdidinde bulundu.

YUMURTA ÜRETEN ÜLKELERE RESMİ YAZI GÖNDERİLDİ

Reuters tarafından elde edilen bir belgede, ABD Tarım Bakanlığı’nın Avrupa’daki temsilcisinin, yumurta üreten ülkelere şubat sonu itibarıyla resmi bir yazı göndererek, ABD pazarına yumurta tedarik edip edemeyeceklerini sorduğu yer alıyor.

DANİMARKA’DAN GELEN OLUMSUZ CEVAP

Mart ayı başında Danimarka’daki yumurta üreticileri birliğine gönderilen yeni bir mektupta, ABD’ye gönderilebilecek muhtemel yumurta miktarı hakkında bilgi verilmesi istendi. Ancak Danimarka, talebi inceleyeceklerini belirtse de Avrupa’da yumurta üretim fazlası olmadığını, aksine artan tüketim ve kuş gribi salgınından ötürü dünya genelinde yumurta arzında bir dengesizlik yaşandığını ifade etti.

TÜRKİYE İLE YUMURTA İHRACATI ANLAŞMASI YAPILDI

Türkiye’deki Yumurta Üreticiler Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, kuş gribi salgını nedeniyle yumurta arzında sıkıntı çeken ABD’ye yaklaşık 15 bin ton yumurta ihraç etmek için bir anlaşma yaptıklarını açıkladı. Şubat ayında başlayan sevkiyatların, Temmuz ayına kadar süreceği belirtildi.