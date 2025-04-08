ABD’den Ben-Gvir’e Davet Alındı!

ISRAEL ULUSAL GÜVENLİK BAKANI’NIN ABD ZİYARETİ

İsrail’in Maariv gazetesine göre, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamursuz (Pesah) Bayramı sırasında ABD’li üst düzey yetkililerden Washington’u ziyaret etmesi için davet aldı. Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin ardından kabineden istifa eden ve sonrasında tekrar göreve dönen Ben-Gvir, bu ziyaretinde Washington’da bir hafta boyunca çeşitli temaslar gerçekleştirecek. Ben-Gvir’in ziyaretinde, ABD hükümetinin iç güvenlik yetkilileri, senatörler, Kongre üyeleri ve Yahudi Diasporası temsilcileriyle görüşmeler yapması bekleniyor. Ayrıca, bazı etkinliklerde de konuşmalar yapacağı belirtildi.

BOYKOT POLİTİKALARINDA DEĞİŞİM İMAJI

Haberin devamında, ABD yönetiminin Ben-Gvir’i Washington’a davet etmesinin, Biden yönetimi sırasında uygulanan “boykot politikasının” değiştiğine dair bir işaret olduğu vurgulandı. Biden yönetimi döneminde, Başkan’ın danışmanları, İsrailli aşırı sağcı bakanlar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich için yaptırımlar önerirken, Kongre’deki 88 Demokrat üyenin de aynı yönde bir çağrı yaptığı belirtildi. Fakat Biden, bu talepleri reddetmişti.