ABD’den Ekrem İmamoğlu Açıklaması

KENT UZLAŞISI VE YOLSUZLUK ÜZERİNE SORUŞTURMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik iki ayrı soruşturma çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi’yi de kapsayan toplamda 87 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki para sayma görüntüleriyle alakalı soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların, İmamoğlu ile beraber birçok kişinin iş adamlarından para talep ettiklerine, bazı iş adamları ile iş birliği yaparak haksız kazanç elde ettiklerine dair beyanlarda bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, bu şüphelilerin piyon kişiler üzerinden alım satımlar gerçekleştirerek suçtan elde edilen parayı akladıkları ve ‘gizli kasa’ olarak adlandırılan sivil kişileri para transferi ve tahsilinde kullandıkları yönünde rapor alındığı belirtildi.

CNN Türk aracılığıyla ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, gelişmelere dair ABD’den gelen tepkileri aktardı. Paksoy, basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce’ın, “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ana rakibi İmamoğlu yolsuzluk ve teröre yardım etme soruşturmasında gözaltına alındı. Endişeli misiniz? Yorumunuz nedir?” sorusuna verdiği yanıtı açıkladı. Bruce, “Türkiye’yi insan haklarına saygı göstermeye, kendi içişleri çerçevesinde uygun şekilde ele almaya teşvik edebiliriz. Başka bir ülkenin iç karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağız. Sadece tüm vatandaşların haklarına saygı gösteren bir şekilde dikkat etmelerini beklediğimizi hatırlatırız” dedi.