Abd’den İran Petrolüne Yeni Yaptırım

ABD YENİ YAPTIRIM AÇIKLAMASI YAPTI

ABD, İran’a yönelik yeni yaptırımları devreye soktu. Hazine Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından bir nakliye ve gemi ağına, İran petrolü kaçakçılığı nedeniyle yaptırım uygulandığı belirtildi.

İRAN PETROLÜ IRAK PETROLÜYLE KARIŞTIRILIYOR

Açıklamada, yaptırım uygulanan ağın İran petrolünü Irak petrolüyle gizlice karıştırarak faaliyet gösterdiği ifade edildi. Bunun, yaptırımlardan kaçınmak amacıyla, sadece Irak menşeli olarak pazarlama çabası olduğu vurgulandı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Irak’ın teröristler için ‘güvenli bir sığınak’ haline gelmemesi gerektiğini belirterek, bu sebeple ABD’nin İran’ın ülkedeki etkisini azaltmak için çabaladığını aktardı.

ÇABALAR DEVAM EDECEK

Bessent, İran’ın petrol gelirlerini hedef alarak, Tahran’ın ABD ve müttefiklerine karşı saldırı düzenleme kabiliyetini zayıflatacaklarına dikkat çekti. “İran’dan bağımsız petrol tedarikine bağlılığımıza devam ediyoruz ve Tahran’ın ABD yaptırımlarından kaçma girişimlerini engellemek için çabalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.