Abd’den İran Petrolüne Yeni Yaptırım

ABD, İran’a yönelik yeni yaptırımlar uyguluyor. Hazine Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından, bir nakliye ve gemi ağına İran petrolü kaçakçılığı nedeniyle yaptırım getirildiği bildiriliyor.

İRAN PETROLÜ İLE IRAK PETROLÜ KARIŞTIRILDI

Açıklamada, söz konusu ağın İran petrolünü Irak petrolü ile gizlice karıştırarak faaliyet gösterdiğine dikkat çekiliyor. Bu durumun, yaptırımlardan kaçınmak amacıyla kasıtlı olarak yalnızca Irak menşeli olarak sunulduğu ifade ediliyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Irak’ın teröristler için “güvenli bir sığınak” konumuna gelmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu nedenle ABD’nin İran’ın ülkedeki etkisini sınırlamak için çaba gösterdiğini aktarıyor.

Bessent, petrol gelirlerini hedef alarak İran’ın ABD ve müttefiklerine karşı saldırı düzenleme yeteneğini zayıflatacaklarını belirterek, “İran’dan bağımsız petrol tedarikine bağlılığımızı sürdüreceğiz ve Tahran’ın ABD yaptırımlarından kaçma girişimlerini engellemek için çabalarımızı sürdüreceğiz” diyor.