ABD’den İranlı Üst Düzey Yetkililere Para Ödülü Açıklaması

ABD, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hameney ve diğer yüksek düzeydeki İranlı yetkililerin yakalanmasında yardımcı olacak kişilere para ödülü verme vaadinde bulundu. Dışişleri Bakanlığı’na bağlı ‘Adalet Ödülleri Programı’ üzerinden sosyal medya aracılığıyla yapılan duyuruda, belirtilen kişilerin yakalanmasıyla ilgili bilgi paylaşanlara 10 milyon dolara kadar ödül verileceği bildirildi. Açıklamada, “Bize ihbarda bulunun. Sağlayacağınız bilgiler ödül kazanmanıza ve yer değiştirme imkanından yararlanmanıza yardımcı olabilir” ifadesine yer verildi.

YETKİLİLER TEK TEK AÇIKLANDI

Söz konusu paylaşımda, İran’ın dini lideri Mücteba Hameney ile birlikte, eski dini lider Ali Hamaney’in Dini Liderlik Ofisi Başkan Yardımcısı Ali Asgar Hicazi, eski liderin Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safavi, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İçişleri Bakanı İskender Mumini ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib’in isimleri ve fotoğrafları yer aldı. Ayrıca henüz kimlikleri açıklanmayan bazı diğer üst düzey yetkililerin isimleri de listede bulundu; bunlar arasında İran Savunma Konseyi Sekreteri, Dini Lider Danışmanı, Dini Liderlik Askeri Ofis Başkanı ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı unvanlarıyla anılan kişiler yer aldı.

Başkan Dursun Özbek İftarda Depremzedeleri Ziyaret Etti

Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftar yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Liverpool karşılaşmasına odaklandıklarını ifade ederek, “Umuyorum ki güzel bir maç geçireceğiz” dedi.
Fenerbahçe Yönetiminden Acil Toplantı Sonrası Açıklama

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından bir araya gelerek acil durum değerlendirmesi gerçekleştirdi.
Trump’tan İran Mesajı: Süreç Uzamayacak

ABD Başkanı Trump, İran'la yaşanan gerginliğin sona erebileceğine dair yorumda bulunarak, bu sürecin uzun sürmeyeceğini belirtti.
Kocaeli’de 105 Milyon Liralık Dolandırıcılık Operasyonu

Kocaeli merkezli düzenlenen operasyonda, sahte çağrı merkezi aracılığıyla 105 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlenen 25 kişiden 18'i tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.
ABD İsrail’e İran Saldırıları İçin Süre Tanıdı

İsrail medyasına göre, ABD, İran’a yönelik askeri harekâtların durdurulması için Tel Aviv’e bir haftalık mühlet verdi ve İran’da rejim değişikliğinin olasılığını düşük buldu.

