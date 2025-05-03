ABD’den Suudi Arabistan’a 3,5 Milyar $ Füze

ABD’DEN SUUDİ ARABİSTAN’A FÜZE SATIŞI ONAYLANDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a 3,5 milyar dolar değerinde AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) satışını onayladı. Bu durum, ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, satışın ilk onayı aldığı ve resmiyet kazanması için ABD Kongresi’nin nihai onayının gerekliliği ifade edildi.

GÜVENLİK VE DENGE İÇİN ÖNEMLİ ADIM

DSCA tarafından aktarılan bilgilere göre, bu satış, Körfez Bölgesi’nde siyasi istikrara ve ekonomik ilerlemeye katkıda bulunan bir ortak ülkenin güvenliğini artırmada önemli bir role sahip olacak. Ayrıca, ABD’nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını destekleme işlevi de vurgulandı. Açıklamada, “Bu satış, bölgede güvenliğin artırılması yoluyla ABD’nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını destekleyecek. Söz konusu ekipman ve destek, bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyecek” denildi.

SUUDİ ARABİSTAN’IN SAVUNMA KAPASİTESİ

Suudi Arabistan, ABD’den sonra dünyanın en büyük ikinci F-15 savaş uçağı filosuna sahip. Kraliyet Hava Kuvvetleri, F-15C/D, F-15S, F-15SA ve Eurofighter Typhoon gibi platformlarda AIM-120 AMRAAM füzelerini etkin bir şekilde kullanıyor. Bu yeni satış, ülkenin görüş ötesi hava-hava füze envanterini genişleterek, özellikle İran ve Yemen’den gelebilecek tehditlere karşı savunma kabiliyetini daha da artıracak. Daha önce 2021 yılında 650 milyon dolarlık 280 adet AIM-120C7/D füze satışı onaylanmıştı ve mevcut anlaşma daha büyük çaplı bir tedarik sürecini kapsıyor.