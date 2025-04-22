ABD Dışişleri, 132 Ofisi Kapatıyor

ABD’DE YENİ YAPILANMA SÜRECİ

ABD Trump yönetimi, hükümet içindeki “gereksiz” mekanizmaları kapatma çalışmalarına devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bakanlığın daha etkin, yalın ve ulusal çıkarlara daha sadık bir hale gelmesi amacıyla kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlattıklarını duyurdu. Rubio, bu süreçte Amerikan dış politikasının “Önce Amerika” ilkesi doğrultusunda yeniden şekilleneceğini belirtti. Dışişleri yapılanmasının aşırı şişkin, bürokratik olduğu ve küresel güç rekabetine yeterince yanıt veremediği görüşünde olan Rubio, bu durumu değiştirmek için adım attıklarını ifade etti. Yeni dönemde bakanlığın daha çevik, stratejik ve kaynaklarını daha verimli kullanan bir yapı kazanacağını belirtti.

AMERİKA’NIN İLGİSİNE ODASLANAN DİPLOMASİ

Marco Rubio, son yıllarda bazı bürokratik yapıların Amerikan çıkarları yerine ideolojik gündemlere hizmet ettiğini dile getirdi. “Yeni dönemde odak noktamız yalnızca Amerika’nın çıkarları olacak” dedi. CNN’e göre, ismi açıklanmayan bir üst düzey Dışişleri yetkilisi, bakanlığın dünya genelinde bulunan 734 ofisinden 132’sinin kapatılacağını aktardı. Ayrıca Washington merkezli yaklaşık 700 pozisyonun da kaldırılması planlanıyor. Bu değişiklikler, fiziksel alan ve personel sayısında önemli bir küçülmeye yol açacak.

REFORMLARLA DİPLOMATİK YAPININ DÜZENLENMESİ

Reform süreci kapsamında savaş suçları ve küresel çatışmalar gibi konulara yoğunlaşan bazı ofislerin faaliyetlerine de son verileceği bildirildi. Üst düzey yetkili, bu değişimlerin aniden toplu işten çıkarmaları ifade etmediğini, ancak bazı bireysel görev kayıplarının olabileceğini aktardı. Daha önce de Amerikan basınında, ABD’nin bazı ülkelerdeki diplomatik misyonlarında bütçe ve personel azaltımına gidileceğine dair haberler çıkmıştı.