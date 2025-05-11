ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye’ye Geliyor

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE’DE BULUNACAK

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı için 14-16 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’ye gelecek.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın Ev Sahipliği

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, NATO’nun 32 üye devletinden temsilcilerin katılacağı bu toplantı, 14-15 Mayıs’ta Antalya’da organize edilecek. NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantıları, müttefik bakanlar arasında ilave görüş alışverişi yapılmasına olanak tanıyor. Bu kapsamda, 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey’de gerçekleştirilecek “NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi”nin hazırlıkları, Antalya’da bu toplantıda ele alınacak.

Toplantı sırasında, müttefik dışişleri bakanları, NATO Genel Sekreteri ve diğer önemli NATO yetkilileri 14 Mayıs akşamı Bakan Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek bir sosyal etkinlikte bir araya gelecek. 15 Mayıs sabahı yapılacak Kuzey Atlantik Konseyi gayriresmi oturumunda, Lahey Zirvesi’nde alınabilecek kararlar hakkında ittifakın öncelikli konularında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Avrupa güvenliğinin geleceği ve transatlantik güvenliğinde külfet paylaşımının gözden geçirilmesi, toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

NATO’nun Güçlenmesi Üzerine Vurgular

Bakan Fidan, toplantıda, NATO’nun 76 yıldır Avrupa-Atlantik güvenliğinin temeli olduğunu belirterek, ittifakın daha güçlü, etkin ve caydırıcı hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekecek. Bu çerçevede, dayanışma ve birliğin daha da pekiştirilmesi yönündeki çabaların öncelikli olduğunu vurgulayacak.

Fidan, Türkiye’nin güçlü ordusu, modern askeri yetenekleri ve gelişmiş savunma sanayi altyapısıyla Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sunma kararlılığını ifade ederek, AB üyesi olmayan müttefiklerin AB’nin savunma çalışmalarına katılımının önemini dile getirecek. Toplantıda, Türkiye’nin savunma harcamalarının NATO’nun “gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde ikisi” kriterinin üzerinde olduğunu belirterek, müttefikler arası savunma sanayi iş birliği ve ticaret engellerinin kaldırılmasının kritik yeteneklerin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayacak.

360 Derece Güvenlik Anlayışı

Fidan’ın toplantıda “360 derece güvenlik” anlayışıyla Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi, İttifak’a yakın bölgelerde ve Orta Doğu’da barışın sağlanmasının gerekliliğini belirtmesi bekleniyor. Ayrıca, terörizmle mücadelede gerçek bir dayanışma sergilenmesi gerektiğini de vurgulayacak. Toplantı sırasında Bakan Fidan’ın mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.