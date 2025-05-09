“ABD Donanması İçin Ebedi Bir Utanç.”

ABD-İSRAİL İLİŞKİLERİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

İsrail’de yayımlanan sağ görüşlü Epoch dergisinin emniyet kaynaklarına dayanarak sunduğu haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Husilerle sağlanan anlaşmanın, özellikle Ben Gurion Havalimanı’na düzenlenen saldırı sonrası gelmesinin “kötü bir zaman” olabileceği ifade ediliyor.

TRUMP’IN SİYASİ KARARI TEPKİ ÇEKİYOR

Dergide yer alan açıklamalara göre, “Trump’ın Husilere yönelik saldırıları durdurma kararı, hem ABD’de hem de İsrail’de dehşetle karşılandı.” Çok sayıda kişi bu adımı, Trump’ın, İsrail’in güvenliği pahasına dahi olsa Kızıldeniz’deki çatışmadan çekilme çabası olarak değerlendiriyor. Trump, Husilerin savaş durdurmaya hazır olduğunu öne sürdü fakat İsrail’deki siyasi kaynaklar, bu durumun Trump’ın Körfez ülkelerine yapılacak ziyaret öncesinde Yemen’deki sorunlardan stratejik bir çıkış olarak yorumlandığını belirtiyor.

İSRAİL’İN GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Makalede, bu durumun ABD’nin, İsrail’in zararına olsa bile öncelikle kendi menfaatlerini düşündüğünü açıkça ortaya koyduğu vurgulanıyor. Husiler, ABD gemilerine saldırmayacaklarını ve Gazze’de savaş durana dek saldırılarına devam edeceklerini süzüyor. Güvenlik kaynaklarına göre, bu durum Trump’ın Suudi Arabistan, BAE ve Katar’la yapacağı görüşmeler öncesinde gerginliği azaltmayı amaçlayan geçici bir adım olarak algılanıyor.

STRATEJİK ZORLUKLARLA YÜZLEŞİLİYOR

İsrail için bu gelişmenin ciddi bir “darbe” oluşturduğu belirtiliyor. Çünkü Yemen’de Husilerle mücadelede yalnız kalma riski taşımaları söz konusu. Güvenlik kaynakları, Trump’ın bu kararı, Yemen’e yönelik saldırıları zorlaştıran bir dizi stratejik engel sebebiyle verdiğini aktarıyor. ABD, Sana’daki yönetimin siyasi iradesini ya da askeri gücünü kıramadığını gözlemledi.

ARAP KOALİSYONU KURULAMADI

Haberin devamında, “Mısır, Suudi Arabistan ve BAE, İsrail’in çıkarlarına zarar veren ABD’nin bu adımına dahil olmayı kabul etmedi.” deniyor. Husilerin, Gazze’ye yönelik destekleriyle bölgesel düzeyde meşruiyet kazandığına ve İsrail ile Batı’ya meydan okuyan bir sembol haline geldiğine dikkat çekiliyor.

ABD DONANMASI ENDİŞE İÇİNDE

Husilerin, 22 MQ-9 insansız hava aracını düşürdüğü ve birkaç uçağa zarar verdiği ifade ediliyor. ABD’de, bir uçak gemisinin etkili bir şekilde vurulabileceği kaygıları mevcut ve bu durumu “ABD donanması için ebedi bir utanç” olarak değerlendiriliyor.

TRUMP’IN SEÇENEKLERİ

Makalede, Yemen’de sivillere yönelik saldırıların Trump’ın siyasi rakipleri tarafından kullanılabilecek bir koz haline geldiği vurgulanıyor. Trump’ın iki alternatifle yüzleştiği; ya pahalı ve riskli bir kara harekâtına yöneleceği ya da faydasız hava saldırılarına devam edeceği dile getiriliyor. Trump, Yemen bataklığına sürüklenme korkusuyla, savaşı sürdürmeden çekilmeyi tercih etti.

ATEŞKES ANLAŞMASI NEYDİ?

Husiler ile ABD arasında Kızıldeniz ve Babu’l Mendeb Boğazı’nda ateşkes sağlandığı bildirildi. Husiler, bu ateşkes anlaşmasını Yemen’in zaferi olarak nitelendirdi.