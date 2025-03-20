ABD Eğitim Bakanlığı Kapatılıyor

TARİHİ ADIM ATILIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği imza töreniyle kamuoyunu derinden etkileyecek bir karara imza attı. Trump, 1980 yılında kurulan Eğitim Bakanlığının tamamen kaldırılacağını açıkladı. Trump, “Bugün federal Eğitim Bakanlığını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir kararname imzalayacağım. Bu, 45 yıllık tarihi bir adım” ifadesini kullandı ve bu hamlenin hem Cumhuriyetçiler hem de birçok Demokrat tarafından desteklendiğini belirtti.

Eğitim alanında federal bir bakanlığa gerek olmadığını düşünen Trump, “Artık eğitimin idaresini ait olduğu yere, yani eyaletlere geri döndüreceğiz” dedi. ABD’nin eğitimde gereken düzeye ulaşamadığını, bu alanda çok fazla işin olduğunu vurgulayan Trump, eyalet yönetimlerinin eğitimde asıl unsurlar olduğunu savundu. Ayrıca, ABD’nin eğitim için diğer ülkelerden çok daha fazla harcama yaptığını, ancak başarı sıralamasında sonlarda yer aldığını ifade etti. “Eğitim Bakanlığını kapatmak için tüm yasal adımları atacağız ancak ihtiyaç sahibi ya da engelli çocuklarımıza yönelik bazı programları koruyacağız” şeklinde ifadeler kullandı.

KONGRE’DEN YASAL ADIM

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise konuyla ilgili açıklamasında, Eğitim Bakanlığının kademeli olarak kapatılacağını ve bu süreçte Kongre’nin gerekli yasal adımları atması gerektiğini aktardı.