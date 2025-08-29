Abd, Filistinli Yetkililerin Vizelerini İptal Etti

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump yönetiminin Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi yetkililerinin vize işlemlerini iptal ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti” ifadeleri yer aldı.

FİLİSTİN YÖNETİMİNE YÖNELTEN SUÇLAMALAR

Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetimini “terörizmi kınamamak, şiddeti kışkırtmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanı (UAD) aracılığıyla İsrail’e karşı ‘hukuk savaşı’ yürütmekle” suçluyor. Özellikle bazı Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere birçok devletin, BM Genel Kurulunda Filistin devletini resmen tanımaya hazırlandığı bir dönemde, ABD yönetiminin bu kararı büyük tepki topladı.

AMERİKAN YÖNETİMİNİN TUTUMU

31 Temmuz tarihinde Filistinli bazı yetkililere yaptırım uygulayarak vize vermeyi reddeden Trump yönetimi, aynı zamanda Filistinlilere saldırdığı ileri sürülen şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcilere uygulanan yaptırımları kısa süre önce kaldırdı. Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi bazı ülkeler, yaklaşan BM Genel Kurulunda Filistin devletini resmen tanıma planlarını açıklamıştı.