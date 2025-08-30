Abd, Filistinli Yetkililerin Vizelerini İptal Etti

ABD’DEN VİZE İPTALİ AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama ile Donald Trump yönetiminin Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi’ndeki yetkililerin vize işlemlerini iptal ettiğini duyurdu. Açıklamada, “ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti” denildi.

FİLİSTİN YÖNETİMİNE SUÇLAMALAR

Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetimini terörizmi kınamamak, şiddeti kışkırtmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanı (UAD) aracılığıyla İsrail’e karşı “hukuk savaşı” yürütmekle suçladı. Bu açıklamalar, birçok ülkenin BM Genel Kurulu’nda Filistin devletini resmen tanımaya hazırlandığı bir döneminde ABD yönetiminin aldığı kararın tepki çekmesine neden oldu.

ABD YÖNETİMİNDEN FARKLI YAKLAŞIM

31 Temmuz’da Filistinli bazı yetkililere yaptırım uygulayarak vize vermeyi reddeden Trump yönetimi, aynı zamanda Filistinlilere saldırmakla suçlanan şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcilere uygulanan yaptırımları kısa süre önce kaldırmıştı. Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi bazı ülkeler, yaklaşan BM Genel Kurulu’nda Filistin devletini resmen tanıma planlarını açıklamıştı.