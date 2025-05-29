Abd, Gazze’de Ateşkes Teklifini İmzaladı

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası ve Gazze Şeridi’nde geçici ateşkes için sunduğu son öneriyi kabul edeceği bildirildi. Israil medya kaynaklarında yer alan habere göre, Netanyahu’nun İsrailli esirlerin aileleriyle bir araya geldiği ve bu görüşmede ailelerine Witkoff’un sunduğu öneriyi kabul edeceklerini belirttiği ortaya çıktı.

Ateşkes Önerisi İmzalandı

ABD, İsrail’in Gazze’de ateşkes önerisini imzaladığını doğruladı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Hamas’ın henüz bu öneriyi kabul etmediği ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

HAMAS’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Diğer yandan, Hamas ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla, arabulucular tarafından Gazze’deki olası ateşkes sürecine ilişkin sunulan yeni taslağı aldığını bildirdi. Hamas’tan yapılan açıklamada, önerinin ilgili birimlerince “sorumluluk bilinciyle” incelendiği duyuruldu. Cevaplarının, “Gazze’deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı” ifade edildi. Hamas’ın adil ve kapsamlı bir çözüm için her türlü yapıcı çabayı değerlendirmeye açık olduğu vurgulandı. AFP’ye göre, Hamas, ABD’nin önerdiği barış planının beklentilerini karşılamadığını bildirdi.

Ateşkes Taslağının İçeriği

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonu, ateşkesin bizzat ABD Başkanı Trump tarafından açıklanacağının yanı sıra ABD’nin kalıcı bir ateşkes için kararlı olduğu bilgisini paylaştı. Hamas’ın İsrail’in savaşın başlamasını önlemek için ABD’nin “kalıcı ateşkes” garantisi vermesine ısrarla başvurduğu bildirildi. Al Arabiya’nın aktardığına göre, ateşkes teklifinin maddeleri şunlardır: 60 gün süreyle uygulanacak ateşkes, 58 İsrailli esirin serbest bırakılması, insani yardım erişimi ve İsrail askeri saldırılarının durdurulması gibi maddeler yer alıyor. Ayrıca, kalıcı ateşkes görüşmelerinin de bu süreçte başlaması öngörülüyor.

ABD’NİN BEKLENTİLERİ

Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Oval Ofis’teki bir etkinlikte yaptığı değerlendirmede, “Yakın zamanda teslim edilecek olan yeni anlaşma taslağını göndermek üzere olduğumuzu düşünüyorum. Geçici bir ateşkes ve uzun vadeli bir çözüm sağlanması konusunda oldukça olumlu hislerim var” şeklinde konuştu. Hamas da dün, ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile Gazze’de bir ateşkes için genel çerçeve üzerinde anlaştığını duyurdu.