“ABD Gemisi Ve HAARP Depremi Tetikleyemez”

DEPRESYON İDDİALARI YALANLANDI

Sosyal medya platformlarında İstanbul’da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili “ABD gemisi ve HAARP sistemi depremi tetikledi” şeklinde iddialar ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddiaları yalanlayan bir yazılı açıklama yaptı. DMM, sosyal medyada yer alan görsellerin, Amerikai Birleşik Devletleri Donanması’na ait USS Nitze gemisi ile alakalı olduğunu, ancak bu fotoğrafların 2023 yılında kaydedildiğini ve geminin son dönemde Türk denizlerinde bir faaliyet göstermediğini belirtti.

BİLİMSEL OLARAK MÜMKÜN DEĞİL

Açıklamada, gemiler veya HAARP sistemi ile bir depremin tetiklenebileceği yönündeki iddiaların bilimsel bir değer taşımadığı vurgulanıyor. Depremler, yer kabuğundaki fay hatlarında biriken enerjinin aniden açığa çıkması ile oluşuyor ve bu büyük jeolojik kuvvetlerin sonucudur. Yüksek Frekanslı Etkin Kutup Işıkları Araştırma Programı (HAARP) ise yalnızca iyonosferi incelemek amacıyla radyo dalgaları kullanan bir araştırma programı olarak tanımlanıyor. “HAARP’ın deprem oluşturacak kadar büyük enerji üretmesi mümkün değildir” denildi.

DMM, sosyal medya üzerinde yayılma potansiyeli bulunan asılsız komplo teorilerine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Vatandaşların yalnızca resmi açıklamalara güvenmesi ve bilgi kirliliğine kapılmamaları gerektiği ifade edildi.