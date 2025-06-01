Dünya

ABD: Hamas’ın Teklifine Cevabı Uygun Değil

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HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hamas’ın ABD’nin önerisine verdiği cevabı aldım. Hiç bir şekilde kabul edilemez ve bizi sadece geriye götürüyor” dedi. Ayrıca, Witkoff, Hamas’a yeni bir mesaj gönderdiği paylaşımda, “Hamas, önümüzdeki hafta hemen başlayabileceğimiz dolaylı görüşmelerin temeli olarak sunduğumuz çerçeve önerisini kabul etmeli” ifadelerini kullandı.

Ateşkes TEMELİ

Witkoff, ölen ve hayatta kalan esirlerin yarısının ailelerine döneceği dolaylı görüşmelerin kalıcı olması için 60 günlük bir ateşkes sağlanmasının tek yolunun bu önerinin kabul edilmesinden geçtiğini belirtti. Bu noktada, kalıcı bir çözüm için sunulan çerçeve önerisinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

GÖRÜŞMELERİN AÇIKLAMASI

Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, anlaşmanın bir gün veya daha kısa süre içinde duyurulabileceğini aktarmıştı. Hamas’tan yapılan açıklamada ise Witkoff’un önerisine verilen cevabın, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, Gazze Şeridi’nden tam bir geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışını temin etmeyi amaçladığı belirtildi.

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