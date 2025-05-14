Abd Hazine Bakanlığı’ndan Suriye mesajı

HÜKÜMETTEN YAPTIRIMLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, X hesabında Suriye’ye yönelik yaptırımlarla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bessent, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye dörtlü toplantısına yönelik paylaşımını alıntılayarak, “Hazine Bakanlığı, Suriye’nin istikrara kavuşması ve barışa doğru ilerlemesi için yaptırımların hafifletilmesini sağlamaya yönelik adımlar atıyor.” şeklinde ifade etti.

ORTA DOĞU’DA TARAFLAR BİR ARAYA GELDİ

Orta Doğu turu çerçevesinde Riyad’da temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)-ABD Zirvesi öncesinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da katıldığı toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çevrim içi olarak iştirak etti. Bu görüşme, ABD ile Suriye arasında 25 yıl sonra liderler düzeyindeki ilk iletişim olarak kaydedildi. Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, X hesabından toplantıyla ilgili yaptığı paylaşımda, Başkan Trump’ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara’ya bazı çağrılarda bulunduğunu duyurdu. Bu çağrılar arasında, İsrail ile Abraham Anlaşmaları’nı imzalama, “yabancı teröristleri” ülkeden çıkartma, “terörist” olarak nitelendirilen bazı Filistinli isimleri sınır dışı etme, DEAŞ ile mücadelede ABD’ye destek olma ve Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’nin elindeki DEAŞ gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu üstlenme gibi maddeler yer aldı.

TRUMP’TAN YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu ziyaretine dair Oval Ofis’te düzenlediği basın toplantısında, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz. Bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek. Suriye’den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkanı vermek istiyoruz.” dedi. Trump, Körfez turu kapsamındaki Riyad’daki Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu’nda yaptığı konuşmada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, “Türkiye’nin lideri Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu’daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi; Suriye’deki yaptırımları kaldıracağız.” şeklinde ifade etti.