ABD, Hindistan-Pakistan Gerilimine Müdahele Etmeyecek

ABD BAŞKAN YARDIMCISI AÇIKLAMALAR YAPTI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Hindistan ve Pakistan arasındaki artan gerginliğe dair önemli açıklamalarda bulundu. Vance, Fox News kanalında gerçekleştirdiği programda, iki ülke arasındaki çatışmanın ABD’yi ilgilendirmediğini belirtti ve Washington’un bu durumda tarafsız kalmayı tercih edeceğini ifade etti. Ayrıca, ABD’nin her iki tarafı da silah bırakmaya zorlayamayacağını dile getirerek, gerilimin daha büyük bir bölgesel savaşa ya da nükleer çatışmaya dönüşmemesi için umutlu olduklarını söyledi.

HİNDİSTAN’IN PAKİSTAN’A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde meydana gelen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına bir yanıt olarak 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarına ve Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirdi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak adlandırdığı 9 hedefi vurduğunu açıkladı. Öte yandan, İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 31 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Pakistan ordusu, Hindistan’ın saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi bu iddiayı yalanladı. Ayrıca, Pakistan ordusu 8 Mayıs’ta Hindistan’a ait 25 “Harop” SİHA’sını etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

ABD’NİN MÜDAHELE ETMEME KARARI

ABD’nin bu gerilime karşı müdahil olmama kararı, Güney Asya’daki güç dengelerini değiştirme potansiyeline sahip. Bu durum, bölgedeki güvenlik politikalarının yeniden şekillendirilmesini tetikleyebilir.