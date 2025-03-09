ABD ile Hamas Arasında Gelişmeler Var!

İLERLEME SAĞLANDIĞI DUYURULDU

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD’nin Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ile Hamas yöneticisi Halil el-Hayya arasında müzakerelerin önemli bir ilerleme kaydettiğini bildirdi. Ancak, bu konuda ne Hamas’tan ne de Washington yönetiminden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

ABD’NİN DIPLOMASİSİ HIZ KAZANIYOR

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas ile ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uzatılmasını görüşmek üzere salı günü bölgeyi ziyaret edecek.

İSRAİL, DOHA’YA HEYET GÖNDERİYOR

İsrail hükümeti, Gazze’de devam eden ateşkes ve esir takası görüşmeleri kapsamında yarın Katar’ın başkenti Doha’ya bir heyet gönderme hazırlığında. Heyetin yetki kapsamı, bugün yapılacak kabine toplantısında netleştirilecek. Öte yandan, İsrail heyeti içinde Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in yer almayacağı belirtiliyor. Daha önce İsrail Başbakanlık Ofisi, ateşkes ve esir takası görüşmelerinin ikinci aşamasına henüz geçilmediğini ifade ederek, müzakereleri ilerletmek amacıyla Doha’ya bir heyet göndermeye karar verildiğini duyurmuştu.

ABD’NİN DOĞRUDAN GÖRÜŞMESİ, İSRAİL’İ RAHATSIZ ETTİ

ABD merkezli Axios haber sitesi, Washington yönetiminin Hamas ile, ABD vatandaşı İsrailli esirlerin serbest bırakılması amaçlı doğrudan müzakereler yürüttüğünü bildirmişti. Bu durum, Tel Aviv yönetiminde rahatsızlık oluşturdu. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, müzakereleri yürüten ABD’li yetkili Adam Boehler ile bir görüşme yaparak, İsrail’in rızası olmadan Hamas’a herhangi bir teklif sunulmasına karşı olduklarını net bir şekilde ifade etti.

GAZZE’YE YARDIMLAR ASKIYA ALINDI

Israil, ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının 42 gün sürmesinin ardından, 2 Mart’tan itibaren Gazze’ye insani yardımların girişini durdurma kararı aldı. Bu karar, bölgedeki belirsizliği artırırken, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler’in Katar’da Hamas yetkilileriyle bir araya gelerek, ABD vatandaşı esirlerin serbest bırakılması konusunu görüştüğü iddia ediliyor. Adının açıklanmaması şartıyla bir Filistinli kaynağın verdiği bilgiye göre, bu görüşme ilk değil ve Hamas, ABD’li yetkiliye ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi gerektiğini vurgulamış. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise, ABD’nin Hamas ile Amerikalı esirlerin serbest bırakılması konusundaki doğrudan görüşmelerini doğruladı.