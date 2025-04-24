“ABD İle Müzakere Yürütüldüğü İddiası Yanlış”

ABD VE ÇİN TİCARET SAVAŞLARI SÜRÜYOR

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları devam ediyor. Bu süreçte ABD Başkanı Donald Trump, gümrük tarifesi artışları ile ilgili müzakerelerin aktif olarak sürdüğünü duyurdu. Ancak Çin yönetimi, bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yadong, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çin-ABD ticaret müzakerelerinde herhangi bir ilerleme olduğu iddiası olgusal temelden yoksundur, rüzgarı yakalamaya yöneliktir.” ifadesini kullandı. Hı, ülkesinin diyalog ve istişareye açık olduğunu, fakat bunun karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde olması gerektiğini vurguladı.

TARİFE ARTIRIMLARININ SORUMLULUĞU

Hı, tek taraflı tarife artışlarının başlatıcısının ABD olduğunu ifade ederek, “Eğer ABD, gerçekten sorunu çözmek istiyorsa uluslararası toplumun ve iç kamuoyunun akılcı seslerine kulak vermeli, Çin’e yönelik tüm tek taraflı tarife tedbirlerini iptal etmeli ve farklılıkları eşit diyalog yoluyla çözmenin yollarını aramalı.” dedi.

GÜMRÜK TARİFELERİNDEKİ ARTIRIMLAR

Çin, ABD Başkanı Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı “karşılıklı tarifelere” yanıt vererek, aynı oranda karşılık vermişti. Bu çatışma sonucunda ABD, Çin’e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145’e, Pekin de karşılığında yüzde 125’e kadar yükseltmişti. Washington yönetimi, diğer ülkelerle ilgili olarak getirdiği tarifeleri 90 gün erteledi, fakat Çin’e yönelik olanlar yürürlüğe girmişti.

GÜMRÜK TARİFELERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te düzenlediği bir imza töreninde ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri sorununu ele aldı. Çin ile sürekli iletişimde olduklarını ve bu konuda bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Trump, Çin’e uygulanan yüzde 145’lik gümrük tarifesinin yüksek olduğunu belirterek, “Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey (görüşmeler) aktif. Herkes yaptığımız şeyin bir parçası olmak istiyor.” şeklinde konuştu.