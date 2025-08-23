Abd, Intel’in Yüzde 10 Hissesini Aldı

HÜKÜMETİN İNTEL’DE HİSSE SATIN ALIMI

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, hükümetin yarı iletken üreticisi Intel’in yüzde 10 hissesini aldığını duyurdu. Lutnick, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında “ABD artık büyük Amerikan teknoloji şirketlerimizden biri olan Intel’in yüzde 10’una sahip.” ifadesini kullandı. Bu anlaşmanın tarihi özellik taşımadığına dikkat çeken Lutnick, yarı iletkenler alanında ABD’nin liderliğini güçlendirmenin önemli olduğunu, bunun ülke ekonomisini büyüteceğini ve Amerika’nın teknolojik üstünlüğünü güvence altına alacağını aktardı.

ANLAŞMA DETAYLARI VE YATIRIM MİKTARI

Intel’in yaptığı açıklamada, Trump yönetimiyle yapılan anlaşmanın, ABD’nin teknoloji ve üretimdeki liderliğini hızlandıracak bir “tarihi” anlaşma olduğu belirtildi. Açıklamada, hükümetin Intel’e 8,9 milyar dolarlık yatırım yapacağı ifade edildi. Hükümetin, Intel hisselerinin 433,3 milyon adedini hisse başına 20,47 dolardan satın alacağı belirtilirken, bunun da şirketin hisselerinin yüzde 9,9’una denk geldiği kaydedildi. Yatırımın pasif bir sahiplik olup yönetim kurulu temsilciliği ya da başka bir yönetim ya da bilgi hakkı içermeyeceği açıklandı. Ayrıca, hükümetin bu yatırımını, daha önce Intel’e yerli yarı iletken üretimini artırmak için tahsis edilen ancak henüz ödenmemiş 5,7 milyar dolarlık hibe ve şirkete tahsis edilen 3,2 milyar dolarla finanse edileceği ifade edildi.

TRUMP’IN DEĞERLENDİRMELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformundaki hesabında, “ABD, daha da inanılmaz bir geleceğe sahip büyük bir Amerikan şirketi olan Intel’in yüzde 10 hissesinin tamamen sahibi olduğu ve kontrol ettiğini bildirmekten büyük onur duyuyorum.” dedi. Anlaşmayı Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile müzakere ettiğini belirten Trump, “ABD bu hisseler için hiçbir ödeme yapmadı ve hisseler şu anda yaklaşık 11 milyar dolar değerinde.” şeklinde değerlendirdi. Trump, “Intel’in yaptığı gibi en son teknolojiye sahip yarı iletkenler ve çipleri üretmenin ABD’nin geleceği için önemli olduğunu” vurguladı.

HİSSE SAHİBİ OLMA GÖRÜŞMELERİ

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te yapılan bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, ABD hükümetinin Intel’de hisse sahibi olmayı değerlendirdiğine dair haberler hakkında “Bunu yapmayı kabul ettiler ve bence bu, onlar için harika bir anlaşma.” açıklamasını yaptı. Trump, Intel’in rakiplerine göre geride kaldığını belirterek, bu konuyu geçen hafta Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile yaptığı görüşmede gündeme getirdi. Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimleriyle ilgili yaptığı konuşmayı da “Ona ‘çok geç’ dememizin bir sebebi var.” sözleriyle ele aldı. Trump, Kanada ile olan ticaret görüşmelerine de değinerek, iyi ilişkiler kurma isteğini ifade etti.