ABD, İran’ı B-2 ile vurmaya başladı

ABD’NİN İRAN’A YAPTIĞI SALDIRI

İsrail’in Tahran’ı vurması sonrası İran’ın karşılık vermesiyle başlayan savaşın 10’uncu gününde, ABD İran’ı hedef aldı. Bu kapsamda, İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırıda, “sığınak katili” olarak bilinen B-2 hayalet bombardıman uçakları kullanıldı. İsrail’in kamu yayın kuruluşu KAN, dün B-2’lerin Missouri’deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nden Batı Pasifik’teki Guam adasına doğru havalandığını bildirdi. B-2 bombardıman uçağı, İran’ın yer altındaki Fordo Nükleer Tesisini imha edebilecek tek silahı taşıyan uçak olarak dikkat çekiyor.

YAKIT İKMALİ HAREKETLİLİĞİ

Bombardıman uçaklarına dört adet Boeing KC-46 Pegasus yakıt ikmal uçağının eşlik ettiği aktarıldı. İki yakıt ikmal uçağının Pasifik Okyanusu üzerinde B-2’lere yakıt ikmali gerçekleştirdiği, diğer iki uçağın ise yaklaşık 75 kilometre gerisinde konumlandığı belirtiliyor. Ek olarak, iki ilave yakıt ikmal uçağının San Francisco’nun kuzeyinden havalandığı ve kuzeye doğru ilerlediği kaydedildi. Bir sonraki yakıt ikmal noktasının Hawaii’de olacağı ifade edildi.

PENTAGON’DAN AÇIKLAMALAR

Wall Street Journal gazetesine bilgi veren Pentagon yetkilisi, Missouri’deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nden 6 B-2 gizli bombardıman uçağının havalanmasıyla ilgili söz konusu hava hareketliliğini doğruladı. Aynı yetkili, herhangi bir “B-2 saldırısına hazırlanmakla ilgili” emir verilmediğini de belirtti. Uçuşların Tahran yönetimiyle yaşanan sorunu diplomatik olarak çözme çabaları çerçevesinde “İran’a baskı yapmaya yardımcı olabileceği” vurgulandı. Pentagon, B-2’lerle ilgili daha fazla bilgi için Beyaz Saray’ı işaret etti.

EN GELİŞMİŞ STRATEJİK SİLAH PLATFORMU

ABD Hava Kuvvetleri’nin B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağı, sofistike hava savunmalarına sızabilme özelliği ile İran’ın gömülü nükleer araştırma tesislerine hassas saldırılar gerçekleştirebilen en gelişmiş stratejik silah platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Başkan Donald Trump’ın İran’la ilgili alacağı her türlü kararı uygulamaya hazır olduğunu ifade etti ve Tahran’ın yaptığı çağrılara kulak vermesi gerektiğini belirtti.

İLERİ GİZLİLİK TEKNOLOJİSİ

B-2 bombardıman uçaklarının maliyeti her biri yaklaşık 2,1 milyar dolar olup, onları şu ana kadar yapılmış en pahalı askeri uçaklar haline getiriyor. Northrop Grumman tarafından üretilen B-2, 1980’lerin sonunda üretimine başlandı fakat Sovyetler Birliği’nin çöküşü sonrası üretimi durduruldu. Sadece 21 adet üretilirken, bombardıman uçağının yakıt ikmali olmaksızın 6 bin deniz milini aşan menzili, ABD’nin kıtasal üslerinden küresel saldırı imkanı sağlıyor.

B-2, havadan yakıt ikmali ile Missouri’den Afganistan ve Libya’ya kadar uzanan görevlerde gösterildiği gibi dünya genelinde hemen her hedefe erişim sağlıyor. Uçağın 18 kilogramdan fazla olan faydalı yük kapasitesi, çok çeşitli konvansiyonel ve nükleer silahlar taşımasına imkân tanıyor. Dahili silah bölmeleri, 30 bin kiloluk bir “sığınak delici” bomba olan iki GBU-57A/B MOP (Ağır Mühimmat Penetratörü) taşıyabilirken gizlilik özelliklerini koruyacak şekilde tasarlanıyor.

ÖZEL TASARIM VE ETKİNLİK

İki pilotlu mürettebat konfigürasyonu, personel ihtiyacını azaltıyor ve gelişmiş otomasyon sistemleri sayesinde operasyonel etkinliği yükseltiyor. B-2’nin gizlilik teknolojisi, radar emici malzemeler ve düşman hava savunma sistemleri tarafından tespit edilmemek için özel açısal tasarım özelliklerini içeriyor. Radar kesiti küçük bir kuşunkiyle karşılaştırılabilir düzeyde olan B-2, geleneksel radarlar için neredeyse görünmez konumda bulunuyor.