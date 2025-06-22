ABD, İran’ı Nükleer Tesisini Vurdu!

İsrail-İran savaşı 10. gününde karşılıklı saldırılarla sürerken, ABD ilk kez savaşa resmi olarak dahil oldu. ABD güçleri, İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine saldırı düzenledi. Bu saldırıyı bizzat ABD Başkanı Donald Trump duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fordo tesisine bir bombalama gerçekleştirdik. Tüm uçaklarımız şu an İran hava sahasının dışındadır. Uçaklarımız evlerine dönmektedir” ifadelerini kullandı.

FORDO ARTIK YOK

Trump, “Fordo artık yok. ABD’nin İran’a yönelik saldırısı; ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an. İran şimdi bu savaşa son vermeyi kabul etmeli” dedi. Ayrıca, “Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık.” ifadesini kullandı. Saldırıya katılan pilotları tebrik eden Trump, dünyada başka bir ordunun bu operasyonu gerçekleştiremeyeceğini ifade etti. Açıklamasını “Şimdi barış zamanı.” sözleriyle sonlandırdı.

ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI YAPMAK ÜZERE

ABD Başkanı, İran’a yönelik saldırıyla ilgili olarak Türkiye saatiyle 05.00’te Beyaz Saray’da ulusa sesleniş konuşması yapacağını açıkladı. Saldırıda, İran’ın yeraltındaki Fordo nükleer tesisini imha edebilecek tek silahı taşıyan Amerikan B-2 hayalet bombardıman uçaklarının kullanıldığı belirtiliyor. Bu uçaklar, “sığınak katili” olarak tanınıyor.

ABD İSRAİL İLE KOORDİNASYON HALİNDEYDİ

Bu arada, İsrail devlet televizyonu Kan’da yayınlanan haberde, ABD’nin saldırılar sırasında İsrail yönetimiyle tam koordinasyon içinde olduğu vurgulandı.