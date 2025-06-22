Abd, İran’ı Vurdu, B-2 Kullanıldı

İSRAİL’İN SALDIRISIYLA BAŞLAYAN SÜREÇ

İsrail’in Tahran’ı hedef alarak başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemesiyle beraber savaş 10. gününe girdi. Amerika Birleşik Devletleri, bu süreçte İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda “sığınak katili” olarak bilinen B-2 hayalet bombardıman uçakları kullanıldı. İsrail kamu yayın kuruluşu KAN, Amerikan B-2 bombardıman uçaklarının Missouri’deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nden yola çıkarak Batı Pasifik’teki Guam’da bulunan stratejik bir üsse yöneldiğini açıkladı. B-2 bombardıman uçakları, İran’ın yeraltındaki Fordo Nükleer Tesisini imha edebilecek tek silahı taşımakta.

BOMBA FİLOSU VE YAKIT İKMALİ

B-2’lerin yanı sıra, bombardıman uçaklarına dört adet Boeing KC-46 Pegasus yakıt ikmal uçağının eşlik ettiği bildiriliyor. Bu uçaklardan ikisi, Pasifik Okyanusu üzerinde B-2’ler için yakıt ikmali gerçekleştirdi. Diğer ikisinin ise yaklaşık 75 kilometre gerisinde konumlandığı belirtildi. İki ek yakıt ikmal uçağının San Francisco’nun kuzeyinden havalandığı ve kuzey yönünde ilerlediği kaydedildi. Ayrıca, bir sonraki yakıt ikmal noktalarının daha sonra Hawaii’de olacağı ifade ediliyor.

PENTAGON’DAN AÇIKLAMALAR

Wall Street Journal’a konuşan bir Pentagon yetkilisi, Missouri’deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nden 6 adet B-2 gizli bombardıman uçağının havalandığını doğruladı. Ancak, yetkili herhangi bir “B-2 saldırısına hazırlanma” emri verilmediğini de belirtti. Bu hava hareketliliğinin, Tahran yönetimiyle yaşanan sorunları diplomatik olarak çözme çabaları kapsamında İran’a baskı yapmaya yardımcı olabileceği ifade edildi. Pentagon, B-2’lerle ilgili daha fazla bilgi için Beyaz Saray’ı adres gösterdi.

EN GELİŞMİŞ STRATEJİK SİLAH PLATFORMU

ABD Hava Kuvvetleri’nin B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağı, gelişmiş hava savunma sistemlerine girebilen ve İran gibi güçlü hedeflere hassas saldırılar düzenleyebilen en gelişmiş stratejik silah platformlarından biri. Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun İran’la ilgili her türlü kararı uygulamaya hazır olduğunu belirtti ve Tahran’ın, ABD’nin nükleer programı ile ilgili yapması beklenen anlaşmalara kulak vermesi gerektiğini vurguladı.

TEKNOLOJİ VE OPERASYONEL YETENEKLER

B-2’nin maliyeti yaklaşık 2,1 milyar dolar olup, bu onu şimdiye kadar yapılmış en pahalı askeri uçak haline getiriyor. Northrop Grumman tarafından üretilen ve en ileri gizlilik teknolojileri ile donatılan bu bombardıman uçağı, 1980’lerin sonlarında üretmeye başlandı ve sadece 21 adet üretildi. Uçağın 6 bin deniz milinin üzerindeki menzili, ABD’nin küresel saldırı kabiliyetini arttırıyor. B-2, havadan yakıt ikmali ile dünya çapında birçok hedefe ulaşabiliyor. Yaklaşık 18 kilogramlık faydalı yük kapasitesi, onu çeşitli konvansiyonel ve nükleer silahların taşınmasında yeterli kılıyor.

GİZLİLİK TEKNOLOJİLERİ

B-2’nin gizlilik teknolojisi, radar emici malzemeler ve düşman hava savunma sistemleri tarafından tespit edilme olasılığını en aza indiren açısal tasarım özellikleri içeriyor. Radar kesitinin küçük bir kuşunkiyle benzerlik gösterdiği ve geleneksel radar sistemleri tarafından neredeyse görünmez olduğu bildiriliyor. İki pilotlu mürettebat konfigürasyonu, operasyonel etkinliği artırırken, personel ihtiyacını da azaltıyor.