Abd, İran’ı Vurdu. B-2 Kullanıldı

ABD’NİN İRAN’A YÖNELİK SALDIRISI VE B-2 HAVA HAREKATI

İsrail’in Tahran’ı vurması ve İran’ın karşılık vermesiyle başlayan çatışmanın 10. günü, ABD’nin İran’a saldırı düzenlemesiyle geçiyor. Bu saldırıda, İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesisleri hedef alınıyor. ABD, bu operasyonda “sığınak katili” olarak bilinen B-2 hayalet bombardıman uçaklarını kullanıyor. İsrail’in kamu yayın kuruluşu KAN, Amerikan B-2 bombardıman uçaklarının Missouri’deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nden hareket ederek Guam’daki stratejik bir üssü hedef aldığını duyurdu. B-2 bombardıman uçağı, İran’ın yeraltındaki Fordo Nükleer Tesisini imha edebilecek tek silahı taşıyan uçak olarak biliniyor.

YAKIT İKMALİ VE PENTAGON AÇIKLAMALARI

Haberlere göre, saldırıya hazırlık sürecinde dört Boeing KC-46 Pegasus yakıt ikmal uçağı B-2’lere eşlik etti. Bu uçaklardan ikisi, Pasifik Okyanusu üzerinde B-2’lere yakıt ikmali gerçekleştirirken, diğer ikisi 75 kilometre geride beklemekte. İki ilave yakıt ikmal uçağının San Francisco’nun kuzeyinden havalandığı ve kuzeye doğru ilerlediği belirtiliyor. Bir sonraki yakıt ikmal noktasının Hawaii’de olacağı ifade ediliyor. Wall Street Journal’a konuşan Pentagon yetkilisi, Missouri’deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nden 6 B-2 gizli bombardıman uçağının havalanmasıyla ilgili olarak hava hareketliliğini doğruladı. Ancak, herhangi bir “B-2 saldırısına hazırlanmakla” ilgili emir verilmediğini kaydetti. Yetkili, bu uçuşların Tahran yönetimine diplomatik çözüm çabaları bağlamında baskı yapmaya yardımcı olabileceğini ifade etti.

B-2 HAVA GÜCÜNÜN ÖZELLİKLERİ

ABD Hava Kuvvetleri’nin B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağı, sofistike hava savunmalarını aşabilen ve İran’ın gömülü nükleer araştırma tesislerine hassas saldırılar yapabilen en gelişmiş stratejik silah platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Başkan Trump’ın İran’la ilgili alacağı her türlü kararı uygulamaya hazır olduğunu söyledi ve Tahran’a istikrar sağlama çağrısında bulundu. B-2’nin maliyeti her biri 2,1 milyar dolar ile Avrupa’nın en pahalı askeri uçağı olmasında önemli bir rol oynuyor. Uçak, 1980’lerin sonlarında üretime başlandı fakat Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle birlikte üretimi sonlandırıldı.

GİZLİLİK TEKNOLOJİLERİ VE OPERASYONEL ETKİNLİK

B-2’nin yakıt ikmali olmadan 6 bin deniz milini aşan bir menzil sunması, ABD’nin küresel saldırı kabiliyetini artırıyor. Havadan yakıt ikmali ile B-2, Missouri’den Afganistan ve Libya’ya kadar geniş bir yelpazede görev yapabiliyor. Uçak, 18 kilogramdan fazla olan faydalı yük kapasiteleri sayesinde çeşitli konvansiyonel ve nükleer silahları taşıma yeteneğine sahip. B-2’nin dahili silah bölmeleri, 30 bin kiloluk bir “sığınak delici” bomba olan GBU-57A/B MOP içerebilecek şekilde tasarlandı. Radar emici malzemeleri ile donatılmış olması ve düşman hava savunma sistemlerini en aza indirerek görünmez olma özelliği, B-2’yi oldukça etkili bir savaş aracı yapıyor.