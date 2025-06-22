ABD: İran’ın Nükleer Programı Yok Edildi

İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA YENİ GELİŞMELER

İsrail ve İran arasındaki savaş 10’uncu gününe ulaşırken, karşılıklı saldırılar sürüyor. Bu süreçte ABD, ilk kez savaşa resmen ve fiilen dahil oldu. ABD, İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine saldırıda bulundu. Bu olayı ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından duyurdu. Trump, “Fordo tesisine bir bombalama gerçekleştirdik. Tüm uçaklarımız şu an İran hava sahasının dışındadır. Uçaklarımız evlerine dönmektedir” şeklinde ifadelerde bulundu.

FORDO TESİSİ ARTIK KALMADI

Trump, “Fordo artık yok. ABD’nin İran’a yönelik saldırısı; ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an. İran şimdi bu savaşa son vermeyi kabul etmeli” dedi. Ayrıca, “Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık.” diyerek, saldırıya katılan pilotları tebrik etti. Trump, başka hiçbir ordunun böyle bir operasyon gerçekleştiremediğini iddia ederek, açıklamasını “Şimdi barış zamanı.” ifadeleriyle sonlandırdı. Bunun yanı sıra, Beyaz Saray’da Türkiye saatiyle 05.00’te ulusa sesleniş konuşması yapacağını da belirtti.

B-2 UÇAKLARI İLE SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Saldırıda, İran’ın yeraltındaki Fordo nükleer tesisini imha edebilecek sadece Amerikan B-2 hayalet bombardıman uçaklarının kullanıldığı belirtildi. Bu uçaklar, “sığınak katili” olarak biliniyor. Ayrıca, İsrail devlet televizyonu Kan’da yer alan habere göre, ABD’nin saldırılar sırasında İsrail yönetimiyle tam koordinasyon içinde olduğu vurgulandı.

HEGSETH: İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMI YERLE BİR EDİLDİ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’daki nükleer tesislere düzenlenen saldırılar hakkında basın toplantısı düzenledi. Hegseth, bu saldırıların amacının İran’ın nükleer programını yok etmek veya ciddi anlamda zarar vermek olduğunu ifade etti. Ayrıca, “İran’ın nükleer programını yerle bir ettik. Ancak operasyonun İran askerlerini ya da İran halkını hedef almadığını belirtmek gerekir” şeklinde konuştu. Hegseth, Trump’ın barış istediğini belirterek, “Başkan (Trump) konuştuğu zaman dünya dinlemeli.” dedi.

GENELKURMAY BAŞKANI: OPERASYONA “GECE YARISI ÇEKİCİ” ADI VERİLDİ

ABD’nin Genelkurmay Başkanı Dan Caine de, saldırının detayları ve zamanlaması konusunda çok az kişinin bilgilendirildiğini belirterek, “Kandırma operasyonunun başarılı olduğunu” ifade etti. Caine, ABD uçaklarının hedef bölgesine ulaşmasının 18 saat sürdüğünü açıkladı. Operasyona “Gece yarısı çekici” adlı bir isim verildiğini vurguladı. Saldırıların “tamamen görünmez bir şekilde” gerçekleştirilmiş olduğunu ve saldırılar sırasında İran uçaklarının havalanmadığını aktaran Caine, “Her üç noktada da yüksek hasar gözlemlenmiştir” diye belirtti. Ayrıca, 125 Amerikan uçağının yakıt ikmal tankeleriyle saldırıya katıldığını ve olası saldırılara hazırlıklı olduklarını sözlerine ekledi.