ABD, İran’ın Nükleer Tesislerini Vurdu!

SAVAŞIN 10. GÜNÜNDE ABD’NİN MÜDAHALESİ

İsrail ve İran arasındaki çatışmaların 10. gününde, ABD ilk kez savaşın içine fiilen ve resmi olarak dahil oldu. ABD, İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine saldırıda bulundu. Bu oylama, ABD Başkanı Donald Trump tarafından bizzat açıklandı.

FORDO NÜKLEER TESİSİNE YAPILAN SALDIRI

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, “Fordo tesisine bir bombalama gerçekleştirdik. Tüm uçaklarımız şu an İran hava sahasının dışındadır. Uçaklarımız evlerine dönmektedir,” ifadelerini kullandı. Trump, “Fordo artık yok. ABD’nin İran’a yönelik saldırısı; ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an. İran şimdi bu savaşa son vermeyi kabul etmeli,” dedi. Ayrıca, “Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık,” şeklinde konuştu. Saldırıya katılan pilotlara tebriklerini ileten Trump, başka hiçbir ordunun bu operasyonu gerçekleştiremeyeceğini iddia etti ve sözlerini, “Şimdi barış zamanı,” diyerek tamamladı.

ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI

ABD Başkanı, Beyaz Saray’da İran’a yönelik saldırıyla ilgili olarak Türkiye saatiyle 05.00’te bir ulusa sesleniş konuşması yapacağını duyurdu.

B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARI KULLANILDI

Saldırıda, İran’ın yeraltındaki Fordo nükleer tesisini imha edebilen tek silahı taşıyan ABD’nin B-2 hayalet bombardıman uçakları kullanıldı. Bu uçaklar “sığınak katili” olarak biliniyor.

KOORDİNASYON AÇIKLAMASI

Diğer yandan, İsrail devlet televizyonu Kan’da yer alan habere göre, ABD’nin saldırılar sırasında İsrail yönetimiyle tam koordinasyon içinde olduğu vurgulandı.