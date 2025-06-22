Abd, İran’ın Nükleer Tesislerini Vurdu! Trump Duyurdu

İSRAİL-İRAN SAVAŞI DEVAM EDİYOR

İsrail ile İran arasındaki savaş onuncu gününe ulaşırken, taraflar karşılıklı saldırılara devam ediyor. Bu çatışmaların ortasında ABD, savaşa ilk kez aktif ve resmi olarak dahil oldu. ABD güçleri, İran’daki Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıyı ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu ve “Fordot tesisine bir bombalama gerçekleştirdik. Tüm uçaklarımız şu an İran hava sahasının dışındadır. Uçaklarımız evlerine dönmektedir” şeklinde konuştu.

TRUMP: FORDO NÜKLEER TESİSİ İMHA EDİLDİ

Trump, “Fordo artık yok. ABD’nin İran’a yönelik saldırısı; ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an. İran şimdi bu savaşa son vermeyi kabul etmeli” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık” diyerek operasyonun büyüklüğünü vurguladı. Saldırıya katılan pilotlara övgülerde bulunan Trump, “Dünyada başka hiçbir ordu bu operasyonu gerçekleştiremeyecek” şeklinde bir açıklamada bulundu ve konuşmasını “Şimdi barış zamanı” diyerek tamamladı.

ULUSA SESLENİŞ KONFERANSI YAPACAK

ABD Başkanı, İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili Türkiye saatiyle 05.00’de Beyaz Saray’da ulusa sesleniş konuşması yapacağını duyurdu.

B-2 HAYLET BOMBA UÇAKLARI KULLANILDI

İran’ın yeraltındaki Fordo nükleer tesisini imha edebilecek özel bir silah taşıyan Amerikan B-2 hayalet bombardıman uçaklarının bu saldırıda kullanıldığı bildirildi. Bu uçaklar, “sığınak katili” olarak biliniyor.

ABD VE İSRAİL KOORDİNASYON İÇİNDE ÇALIŞTI

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu Kan’da yer alan haberlere göre, ABD’nin saldırıları sırasında İsrail yönetimiyle tam bir koordinasyon içinde olunduğu belirtildi.