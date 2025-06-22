ABD İran Tesislerini Vurdu, Trump Açıkladı

İsrail-İran savaşı 10. gününde her iki tarafın karşılıklı saldırılarıyla sürerken, ABD savaşa ilk kez resmi olarak ve fiilen dahil oldu. ABD güçleri, İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerini hedef aldı. Saldırıyı, ABD Başkanı Donald Trump duyurdu. Sosyal medya hesabından Trump, “Fordos tesisine bir bombalama gerçekleştirdik. Tüm uçaklarımız şu an İran hava sahasının dışındadır. Uçaklarımız evlerine dönmektedir.” ifadelerini kullandı.

TRUMP FORDO’NUN İMHA EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Trump, “Fordo artık yok. ABD’nin İran’a yönelik saldırısı; ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an. İran şimdi bu savaşa son vermeyi kabul etmeli.” dedi. Ayrıca, “Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık.” şeklinde bir açıklama yaptı. Saldırıya katılan pilotları tebrik eden Trump, “Dünyada başka hiçbir ordunun bu operasyonu gerçekleştiremeyeceğini” iddia etti ve konuşmasını, “Şimdi barış zamanı.” ifadeleriyle sonlandırdı.

ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI YAPACAK

ABD Başkanı, İran’a yönelik saldırıyla ilgili olarak Türkiye saatiyle 05.00’te Beyaz Saray’da ulusa sesleniş konuşması yapacağını duyurdu.

B-2 HAYAL BOMBARDIMAN UÇAKLARI KULLANILDI

Saldırıda, İran’ın yer altındaki Fordo nükleer tesisini imha edebilme kabiliyetine sahip tek uçak olan Amerikan B-2 hayalet bombardıman uçaklarının kullanıldığı belirtildi. Bu uçaklar, “sığınak katili” olarak adlandırılıyor.

ABD İSRAİL İLE KOORDİNASYON İÇİNDEYDİ

Ayrıca, İsrail devlet televizyonu Kan’da yayınlanan bir haberde, ABD’nin saldırılar sırasında İsrail yönetimiyle tam koordinasyon içinde olduğu vurgulandı.