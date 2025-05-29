ABD, İSRAİL ATEŞKESİ KABUL ETTİ

NETANYAHU’DAN ATEŞKES ONAYI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Hamas ile Tel Aviv arasında yapılan esir takası ve Gazze Şeridi’nde geçici ateşkes için sunduğu yeni öneriyi kabul edeceğini belirttiği bildirildi. İsrail medyasında çıkan habere göre, Netanyahu’nun İsrailli esirlerin aileleriyle gerçekleştirdiği görüşmede, ailelere Witkoff’un sunduğu teklifin kabul edileceği ifade edildi.

ABD: İSRAİL ATEŞKESİ İMZALADI

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail’in Gazze’deki ateşkes önerisini imzaladığını duyurdu. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Hamas’ın henüz bu öneriyi kabul etmediği ve görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

HAMAS’TAN ATEŞKES İNCELEME SÜRECİ

Hamas, ayrıca Whitkoff aracılığıyla arabulucuların sunduğu yeni ateşkes taslağını teslim aldığını ve bu önerinin “sorumluluk bilinciyle” incelendiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, verilecek cevabın “Gazze’deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı” vurgulandı. Hamas’ın, bölgede adil ve kapsamlı bir çözüm için her türlü yapıcı çabayı değerlendirmeye açık olduğu ifade edildi.

ARAP BASINI TASLAĞIN TAM METNİNİ EDİNDİ

Suudi Arabistan’ın Al Arabiya televizyonu, ateşkesin ABD Başkanı Trump tarafından açıklanacağını ve ABD’nin kalıcı bir ateşkes için kararlı olduğunu bildirdi. Hamas’ın, İsrail’in savaşı yeniden başlatmasını önlemek için ABD’nin “kalıcı ateşkes” garantisi vermesi konusundaki ısrarını sürdürdüğü kaydedildi.

TEKLİFİN MADDELERİ

Ateşkes önerisinin maddeleri arasında, 60 gün süreyle geçerli olacak ateşkes, esir takası ile insani yardım erişiminde değişiklikler yer alıyor. Hamas’ın ateşkesi kabul etmesinin ardından Gazze’ye insani yardım akışının başlayacağı toplam 60 gün boyunca uygulanacak olan ateşkes süresince, anlaşma yürürlüğe girdiğinde İsrail’in Gazze’deki askeri saldırıları durduracağı belirtiliyor.

KALICI ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Ateşkes görüşmelerinin ilk gün garantör arabulucuların gözetiminde başlayacağı ve müzakerelerin Filistinli tutuklular ile Gazze’deki İsrail askerlerinin geri çekilmesi konularını ele alacağı aktarılıyor. Ayrıca, kalıcı ateşkesin resmi olarak ilan edilmesi için gerekli adımlar atılacak.

ABD’DEN ÜMİTLİ AÇIKLAMALAR

Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Oval Ofis’te düzenlenen bir etkinlikte, “Yakın zamanda teslim edilecek olan yeni anlaşma taslağını göndermek üzere olduğumuzu düşünüyorum. Bugün Başkan bunu inceleyecek. Geçici bir ateşkes ve uzun vadeli bir çözüm sağlanması konusunda çok iyi hislerim var.” ifadelerini kullandı. Hamas, ayrıca ABD temsilcisi ile Gazze’de bir ateşkes için genel çerçeve üzerinde anlaştığını duyurdu.