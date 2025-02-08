ABD, İsrail’e Silah Satışını Onayladı

İSRAİL’İN SALDIRILARINDAN KAYIPLAR

Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten başlayarak 19 Ocak’a kadar devam eden İsrail saldırıları sonucunda 61 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanları kapsıyor. Gazze’deki hükümetin verileri, İsrail’in 471 gün süren bu saldırılarında hastaneler, evler ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar dahil olmak üzere Gazze Şeridi’nin altyapısının yüzde 88’inin yok edildiğini ortaya koyuyor.

ABD’DEN YENİ SİLAH SATIŞI ONAYI

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e 7,4 milyar dolarlık yeni bir silah satışını onayladı. Böylece ABD yönetimi, toplamda 6,75 milyar dolarlık bomba, mühimmat, güdüm kitleri ve füzeler ile 660 milyon dolarlık 3 bin AGM-114 Hellfire füzesi satışını onaylamış oldu. ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma, Güvenlik ve İşbirliği Ajansı tarafından ABD Kongresi’ne yapılan bildirimde, İsrail’e 2 bin 166 küçük çaplı bomba, 2 bin 800 genel amaçlı 500 kilogramlık bomba ve 13 bin Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) güdüm kitinin yanı sıra farklı kategorilerde binlerce bomba ve güdüm kiti teslim edileceği belirtildi.

BAŞBAKAN NETANYAHU’NUN ZİYARETİ VE ZAMANLAMA

Silah satış onayının dikkat çekici bir şekilde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Washington’da bulunduğu döneme denk gelmesi dikkatleri üzerine topladı. ABD yönetimi, yabancı ülkelere silah satışlarında onay verme sürecinde NATO üyesi ülkelerle birlikte Güney Kore, Avustralya, Japonya, İsrail ve Yeni Zelanda’ya 15 günlük yasal itiraz süresi tanıyor. Bu süre zarfında ABD Kongresi’nden söz konusu satışa yönelik herhangi bir itiraz gelmemesi halinde, satışın onay süreci tamamlanmış oluyor.