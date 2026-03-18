ABD İstihbarat Direktöründen İran Değerlendirmesi: Tehditler Arkasında Yatan Gerçekler

ABD SENATOSU İSTİHBARAT KOMİTESİ OTURUMUNDAKİ GÜNDEM

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi tarafından düzenlenen bir oturumda, “Dünya Genelindeki Tehditler” ele alındı. Bu oturumda ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, CIA Direktörü John Ratcliffe, FBI Direktörü Kash Patel ve diğer üst düzey istihbarat yetkilileri dinleyicilere önemli bilgiler sundu. Gabbard’ın, özellikle bazı Demokrat senatörlerin İran’a karşı saldırılara dair yönelttiği sorulara yanıt verirken zaman zaman zorluk yaşadığı gözlemlendi.

GABBARD’DAN İRAN AÇIKLAMALARI

Gabbard, istihbarat toplama ve analiz etme görevlerinin yanı sıra bu bilgilerin Başkan Donald Trump’a sunulmasının önemine vurgu yaptı ve nihai kararın Başkan tarafından verildiğini belirtti. Oturumda yaptığı açılış konuşmasında, ABD için en büyük düşmanlar arasında Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran’ı sayan Gabbard, İran’ın nükleer zenginleştirme programının Haziran 2025’teki saldırılarla “yok edildiğini” ve daha sonra yeniden başlatılmadığını ifade etti. Trump’ın “İran, ABD için acil bir tehditti” ifadesine yanıt verirken, Gabbard, “Neyin acil bir tehdit olup olmadığını belirlemek istihbarat topluluğunun görevi değildir. Bu, Başkan’ın aldığı bilgilere dayanarak vereceği bir karardır” şeklinde konuştu. Ayrıca, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı bir koz olarak kullanabileceğine dair değerlendirmelere de dikkat çekti.

CIA’NIN İRAN POLİTİKALARI

CIA Direktörü John Ratcliffe ise, birimin İran’daki saldırı öncesinde Trump’a günlük brifingler sunduğunu ve istihbarat akışının Washington’daki karar alma süreçlerinde önemini vurguladı. Ratcliffe, İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik saldırılar planladığını aktararak, “Bölgedeki enerji tesislerinde ABD çıkarlarına yönelik somut planlar vardı. Bu nedenle Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları, kuvvetlerimizi ve personelimizi korumak için önlemler aldı” ifadelerini kullandı. Ratcliffe ayrıca, CIA’nın yakın zamanda Venezuela ve İran’da gerçekleştirdiği operasyonların örneklerini vererek, “Sahadaki personelimizin başarısı sayesinde operasyonlarımız kusursuz bir istihbarat tablosuna bağlı olarak gerçekleştirildi” dedi. Ratcliffe’e göre İran, müdahale edilmemesi durumunda yaklaşık 6 ay içinde ABD’yi vurabilecek kapasiteye ulaşabilirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.