Abd İstihbaratında İran Nükleer Silahı Sorunu

BEYAZ SARAY’DAN İRAN AÇIKLAMASI

Beyaz Saray bu hafta yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer silah üretimi için gereken her şeye sahip olduğunu duyurdu. Açıklamada, “İran yalnızca dini liderinin yeşil ışığına ihtiyaç duyuyor ve haftalar içinde bir nükleer silahı hazır hale getirebilir” denildi. Eski Başkan Trump da İran’ın nükleer silaha sahip olma ihtimalinin “çok yakın” olduğunu ifade etti. Öte yandan, Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, geçtiğimiz mart ayında ABD’nin “İran’ın nükleer silah üretmediğini ve Dini Lider Hamaney’in 2003 yılında askıya aldığı nükleer silah programına yeniden başlanmadığını değerlendiriyor” dedi. Gabbard, daha sonra Başkan ile görüş birliğine sahip olduklarını belirtti.

TRUMP’IN İSTİHBARAT YANITI

Beyaz Saray, Trump’ın iki hafta içerisinde İran’a karşı yapılacak saldırılarda İsrail’e katılıp katılmayacağına karar vereceğini açıkladı. Trump ise dün istihbarat topluluğunun İran ile ilgili kamuoyu değerlendirmesini ve özellikle Gabbard’ı reddetti. Trump, “O zaman benim istihbarat topluluğum yanılıyor. Bunu istihbarat camiasından kim söyledi?” sorusuna yanıt vererek Gabbard’ın söylediklerini eleştirdi. Muhabirin Gabbard’ın ismini anması üzerine Trump, “Yanılıyor” yanıtını verdi. Trump, Gabbard’ın İran ile ilgili açıklamalarını G7 Zirvesi’nden dönüşte uçakta gazetecilere yaptığı konuşmada da reddetti. “Ne söylediği umrumda değil,” diyen Trump, “Bence bir tanesine sahip olmaya çok yakınlardı,” şeklinde görüş belirtti.

GABBARD’DAN MEDYA ELEŞTİRİSİ

Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, X platformunda yaptığı paylaşımda medyayı “ifadelerini bağlamından koparmakla” suçladı. Gabbard, “Amerika, İran’ın montajı tamamlamaya karar vermesi halinde haftalar ya da aylar içinde nükleer silah üretebilecek noktasında olduğuna dair istihbarata sahip” yazdı.

BAŞKAN YARDIMCISI’NDAN AÇIKLAMA

Başkan Yardımcısı JD Vance, salı günü X’te “Tulsi’nin ifadesi Mart ayındaydı ve o zamandan beri çok şey değişti” ifadelerini paylaştı.

İKİ HAFTADA KARAR VERİLECEK

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada Başkan’ın iki hafta içinde İsrail’in saldırılarına katılıp katılmama konusunda bir karar vereceğini dile getirdi. Leavitt, “İran ile yakın gelecekte gerçekleşecek ya da gerçekleşmeyecek önemli bir müzakere şansı olduğu gerçeğine dayanarak, önümüzdeki iki hafta içinde gidip gitmeme kararımı vereceğim,” dedi.