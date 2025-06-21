Abd İstihbaratında İran Sorunu Var

İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMI ÜZERİNE BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray, bu hafta İran’ın nükleer silah üretmek için gereken tüm unsurlara sahip olduğunu ve sadece İran’ın dini liderinin onayını beklediğini belirtmişti. Bu süreçte, İran’ın haftalar içinde bir nükleer silahı hazır hale getirebileceği vurgusu yapıldı. Donald Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmaya oldukça “yakın” olduğu görüşünü dile getirdi. Ayrıca, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, geçtiğimiz mart ayında ABD’nin “İran’ın nükleer silah üretmediği ve dini lider Hamaney’in 2003 yılında askıya aldığı nükleer silah programına devam etmediği” değerlendirmesine devam ettiğini ifade etti. Gabbard, ilerleyen dönemde Başkan ile benzer görüşleri savunmaya devam edeceğini belirtti.

TRUMP’TAN İSTİHBARAT TEPKİSİ

Beyaz Saray, Trump’ın iki hafta içinde İran’a yönelik yapılacak saldırılarda İsrail ile işbirliği yapıp yapmayacağına karar vereceğini duyurdu. Trump, istihbarat topluluğunun İran’a dair son kamuoyu değerlendirmesini de reddetti. “O zaman benim istihbarat topluluğum yanılıyor” ifadesini kullandı. Bir muhabirin, “İran’ın nükleer silah yaptığına dair elinizde nasıl bir istihbarat var?” sorusuna ise “O zaman benim istihbarat topluluğum yanılıyor. Bunu istihbarat camiasından kim söyledi?” yanıtını verdi. Gabbard’ın ifadelerine atıfta bulunarak Trump, “Yanılıyor” şeklinde karşılık verdi. G7 Zirvesi’nden dönerken gazetecilere, Gabbard’ın açıklamalarını reddeden Trump, “Bence İran bir tanesine sahip olmaya çok yakınlardı,” dedi.

GABBARD’DAN MEDYAYA ELEŞTİRİ

Gabbard, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda medyayı “ifadelerini bağlamından koparmakla” eleştirdi. “Amerika, İran’ın montajı tamamlamaya karar vermesi halinde haftalar ya da aylar içinde nükleer silah üretebilecek noktada olduğuna dair istihbarata sahip” diye yazdı.

VANCE’DEN YENİ AÇIKLAMALAR

Başkan Yardımcısı JD Vance, salı günü X’te Tulsi Gabbard’ın ifadesinin mart ayında verildiğini ve o tarihten bu yana pek çok şeyin değiştiğini vurguladı.

Beyaz Saray’IN KARAR SÜRECİ

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan’ın iki hafta içinde İsrail’in saldırılarına katılıp katılmayacağına dair karar alacağını ve diplomatik yolun açılmasına izin vereceğini dile getirdi. Leavitt, Beyaz Saray basın brifinginde, Başkan’ın “İran’la yakın gelecekte gerçekleşecek ya da gerçekleşmeyecek önemli bir müzakere şansı olduğu gerçeğine dayanarak, önümüzdeki iki hafta içinde gidip gitmeme kararımı vereceğim” açıklamasını okudu.